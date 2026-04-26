Här stjäl journalisterna Vita husets sprit under skottdådet

Publicerad 26 april 2026 kl 12.05

Utrikes. Den dramatiska gårdagskvällen i Vita huset har utvecklats till en dubbel skandal efter skottlossningen på galan där Donald Trump befann sig. Medan säkerhetstjänsten evakuerade presidenten visar videoklipp att reportrar plockade på sig exklusiva vinflaskor i kaoset.

Händelsen inträffade under en formell middag med journalister och politiska profiler.

Plötsligt hördes flera smällar i lokalen, vilket senare bekräftades vara skottlossning. Presidenten fördes snabbt i säkerhet och är oskadd.

Parallellt började en annan historia ta fart i sociala medier. Videor visar journalister stoppa ner oöppnade vinflaskor i väskor och fickor medan lokalen utrymdes.

Klippen fick snabbt stor spridning och gav upphov till det som nu kallas “Wine Gate”.

"Ledaren för den fria världen var nära att bli mördad – och vissa passar på att fylla sina egna barskåp som asgamar", konstaterar en kritiker på X.
Reaktionerna har varit starka, där många ifrågasätter pressens etik och ansvar i krissituationer.

Vita husets korrespondentförening har ännu inte lämnat något officiellt uttalande men uppger enligt källor att en intern granskning pågår.

FBI har tagit över utredningen av skottlossningen, och en misstänkt person har gripits.

Nyheter från förstasidan

Första åtalet för att ha förringat Förintelsen

Arab inför rätta efter flera kritiska uttalanden. Kallade Förintelsen för "mest en pengaindustri, ett varumärke med massa tvivelaktig fakta".0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Skräcken när svensk villafamilj skenavrättas av invandrargäng

Anhörig skrämde iväg gärningsmännen – genom att skjuta på dem. "Utan min bror och pappa hade jag inte levt."0 Plus

Mer från Utrikes

Efter 40 dagars krig: USA har förbrukat nära halva sitt missillager

Skräcksiffrorna som hotar det amerikanska imperiets framtid.. "Kommer ta åratal att fylla på."0 Plus

Israel: Inväntar grönt ljus för att bomba Iran "till stenåldern"

Lovar slå ut landets civilbefolkning när Trump godkänt.. "Den här gången kommer attacken bli dödlig."0 

Trump delar nytt Washington Post-mordhot mot fredsförhandlare

"Låt oss döda dem.". Denna gång sprids Marc Thiessens uppmaning vidare – av presidenten själv.0 

Här angrips Reza Pahlavi med röd vätska

Diktatorsonen hävdade att iranierna vill bli bombade.. Då slog aktivisten till.0 

Vetenskap

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Kultur

Modernism fulaste byggstilen. Studie slår hål på fördomar om "vacker" modernism.0 

Svenskt kulturbistånd till Gammalsvenskby. Regeringen satsar 10 miljoner på att bevara kulturarvet i svenskbygden.0 