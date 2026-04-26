Här stjäl journalisterna Vita husets sprit under skottdådet

Händelsen inträffade under en formell middag med journalister och politiska profiler.

Plötsligt hördes flera smällar i lokalen, vilket senare bekräftades vara skottlossning. Presidenten fördes snabbt i säkerhet och är oskadd.

Parallellt började en annan historia ta fart i sociala medier. Videor visar journalister stoppa ner oöppnade vinflaskor i väskor och fickor medan lokalen utrymdes.

Klippen fick snabbt stor spridning och gav upphov till det som nu kallas “Wine Gate”.

"Ledaren för den fria världen var nära att bli mördad – och vissa passar på att fylla sina egna barskåp som asgamar", konstaterar en kritiker på X.

Reaktionerna har varit starka, där många ifrågasätter pressens etik och ansvar i krissituationer.

Vita husets korrespondentförening har ännu inte lämnat något officiellt uttalande men uppger enligt källor att en intern granskning pågår.

FBI har tagit över utredningen av skottlossningen, och en misstänkt person har gripits.