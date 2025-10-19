Satanist helgonförklaras av påven

Longo föddes 1841 i Italien och drogs under sin studietid i Neapel till det ockulta.

Han blev senare en slags präst inom satanismen, men återvände senare till den katolska tron.

Han blir nu den första tidigare satanistprästen som helgonförklaras.

Dekretet om Longos helgonförklaring undertecknades av den nu avlidne vänsterpåven Fransiskus under hans sista tid på sjukhuset. Påve Leo XIV fullföljer nu oväntat beslutet.

Utöver Longo kommer sex andra personer att helgonförklaras under söndagen, bland dem tre italienska nunnor, rapporterar AFP.

Kanoniseringen är påve Leo XIV:s andra. I september helgonförklarades bland andra Carlo Acutis, som av många kallats Guds influerare.