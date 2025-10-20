Skarp handgranat inkastad in i flerfamiljshus

Publicerad 20 oktober 2025 kl 08.54

Inrikes. Ett flerfamiljshus i Bjurhovda, Västerås, fick utrymmas efter att en handgranat kastats in genom ett fönster natten till måndag. Granaten var skarp men detonerade aldrig.

Dela artikeln

Larmet kom klockan 01.51. Polis, ambulans och räddningstjänst åkte till platsen och spärrade av området.

– De har undersökt det här föremålet och kommit fram till att det är en skarp handgranat. De har desapterat den på plats, omhändertagit den, säger Joar Källman, befäl vid polisens ledningscentral till TT.

Enligt räddningstjänsten hade de boende i den aktuella lägenheten lämnat bostaden. Övriga boende i huset uppmanades att hålla sig inomhus, skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet anlände omkring klockan 04.

Polisen knackade dörr och gick igenom övervakningsfilmer. Händelsen utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Vid 07.30-tiden hävdes avspärrningarna och patrullerna lämnade platsen.

Vi är inga rasister: Dottern till pensionären som kördes ihjäl av jublande afrikaner

"Förnedringsritualen" efter bestialiska nöjesmordet. Anklagas för att "spotta på sin fars grav".0 Plus

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

50 år sedan: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur

De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land. Han är doldisen som satte igång maskineriet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

UFO kraschlandade i Australien

Tros ha kommit från rymden. "Föremålet kommer inte från något civilt flygplan".0 

Ekonominyheter

Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Riksbanken försöker fixa sårbarheter.. Men vid en konflikt med Ryssland framstår Sverige som extra sårbart.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.