Oro bland kommuner och gröna investerare när krisen växer i Stegra

Enligt källor till Financial Times har risken för insolvens ökat efter ett styrelsemöte den 6 oktober. Stegras vd Henrik Henriksson tonar ner uppgifterna men medger att bolaget nu genomför en finansieringsrunda för att kunna slutföra bygget och starta produktionen.

Produktionsstarten har redan skjutits upp flera gånger och väntas nu ske först i början av 2027.

Den S-märkte bloggaren Johan Westerholm skriver på Ledarsidorna.se att företaget som grundats av Harald Mix och Carl-Erik Lagercrantz genom Vargas Holding, skulle bli ett flaggskepp för svensk grön industri men står nu inför allvarliga ekonomiska problem.

Förseningarna beror enligt Westerholm på uteblivna statliga stöd, bristande tilldelning av el och järnpellets samt stigande byggkostnader.

Samtidigt planerar Stegra att importera järnmalm från det brasilianska bolaget Vale, som svartlistats av flera internationella investerare efter miljöskandaler. Affären har väckt kritik eftersom den går på tvärs mot Stegras profil som ett grönt industriprojekt.

De ekonomiska följderna märks också i Boden och Luleå, där kommunerna tagit stora lån för att finansiera infrastruktur kopplad till projektet.

Luleå har tvingats dubbla sin skuldbörda till omkring fem miljarder kronor, medan Boden gått från att vara en av landets mest solida kommuner till att bli en av de mest skuldsatta med lån på cirka 1,5 miljarder.

Samtidigt växer oron över tystnaden från huvudägaren Vargas. Harald Mix har lovat att bidra med nytt kapital via sitt bolag Kallskär, men det är oklart om Vargas och dess fonder kan fullfölja sina delar av den pågående emissionen.

Även Kinnevik, som investerat drygt en miljard kronor i Stegra, uppges överväga sin framtid i projektet, medan Citibank flyttat sina lån till avdelningen för riskkrediter.

Westerholm lyfter också fram möjliga intressekonflikter i bolagets kommunikation. Stegras presstjänst hanteras av PR-byrån Bellbird, grundad av Anders Kempe, som är delägare i både Stegra och Northvolt samt ordförande i Stiftelsen Fritt Näringsliv, som finansierar tankesmedjan Timbro.

Timbros vd är den tidigare moderata statssekreteraren PM Nilsson, påpekar Westerholm.

Krisen kring Stegra har därmed blivit mer än en fråga om ett enskilt industriprojekt. Den berör också förtroendet för den svenska gröna omställningen och den inavel som råder mellan näringslivets, politikens och den borgerliga opinionsbildningens nätverk i Sverige, om man får tro texten i Ledarsidorna.