UFO kraschlandade i Australien

Väst­australiens polis leder nu en omfattande insats där flera myndigheter deltar efter att föremålet upptäckts vid tvåtiden på lördagen nära en gruvplats, omkring tre mil från den lilla staden Newman, skriver Daily Mail.

Personal på platsen fann det fortfarande rykande på en sällan använd grusväg, och myndigheterna arbetar nu utifrån teorin att det fallit från rymden. Räddningstjänst larmades snabbt och området spärrades av kort därefter.

De första undersökningarna tyder på att föremålet är tillverkat av kolfiber och kan vara en så kallad "composite-overwrapped pressure vessel" – en trycktank som ofta används i rymdfarkoster.

Misstankarna pekar alltså mot att det rör sig om en del från någon typ av raket eller satellit.

Den australiska transportmyndigheten (ATSB) bekräftar att föremålet inte kommer från något civilt flygplan.

På bilder som spridits av myndigheter syns föremålet ligga brinnande på den röda sanden. Andra foton visar dess svarta, utbrända skal efter att elden släckts.

Myndigheterna har ännu inte bekräftat varifrån föremålet kom eller om det kan kopplas till något känt rymdprogram. En talesperson för polisen säger till Daily Mail Australia att området kommer att hållas avspärrat tills experter fastställt vad det egentligen är som kraschat i öknen.