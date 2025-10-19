Israel fick tillbaka gisslan – fortsätter nu bomba Gaza

Enligt Times of Israels försvarsreporter ska israeliska trupper ha utsatts för eld från Hamas. Premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz ska, enligt Channel 12, ha informerats om händelsen under ett regeringsmöte. Den israeliska militären, IDF, har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Vid ett tidigare tillfälle, i fredags, ska Hamasmedlemmar ha tagit sig upp ur en tunnel i Rafah och öppnat eld. Ingen skadades då.

Båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. I fredags dödades nio personer när israeliska styrkor öppnade eld mot en buss i Gaza stad.

– Civilförsvaret kunde bärga kropparna efter nio personer, säger Mahmud Bassal, talesperson för Gazas civilförsvar som sorterar under Hamas styre, till AFP.

Enligt Israels militär hade bussen överträtt den så kallade gula linjen, som markerar var israeliska soldater dragit sig tillbaka i enlighet med den amerikanska fredsplanens första fas.