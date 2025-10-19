Israel fick tillbaka gisslan – fortsätter nu bomba Gaza

Publicerad 19 oktober 2025 kl 11.27

Utrikes. Israel har genomfört luftangrepp mot Rafah i södra Gaza efter att ha fått tillbaka alla levande personer ur gisslan, rapporterar israeliska medier. Attacken uppges vara ett svar på att Hamas beskjutit israeliska styrkor i området.

Dela artikeln

Enligt Times of Israels försvarsreporter ska israeliska trupper ha utsatts för eld från Hamas. Premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz ska, enligt Channel 12, ha informerats om händelsen under ett regeringsmöte. Den israeliska militären, IDF, har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Vid ett tidigare tillfälle, i fredags, ska Hamasmedlemmar ha tagit sig upp ur en tunnel i Rafah och öppnat eld. Ingen skadades då.

Båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. I fredags dödades nio personer när israeliska styrkor öppnade eld mot en buss i Gaza stad.

– Civilförsvaret kunde bärga kropparna efter nio personer, säger Mahmud Bassal, talesperson för Gazas civilförsvar som sorterar under Hamas styre, till AFP.

Enligt Israels militär hade bussen överträtt den så kallade gula linjen, som markerar var israeliska soldater dragit sig tillbaka i enlighet med den amerikanska fredsplanens första fas.

Vi är inga rasister: Dottern till pensionären som kördes ihjäl av jublande afrikaner

"Förnedringsritualen" efter bestialiska nöjesmordet. Anklagas för att "spotta på sin fars grav".0 Plus

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

50 år sedan: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur

De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land. Han är doldisen som satte igång maskineriet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ryssland mildrar territoriella krav i Ukraina

Redo lämna tillbaka jätteregionerna Zaporizjzja och Cherson. Kräver kontroll över Donetsk i utbyte.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

En ihopslarvad kanon

Blev värre än förväntat. "Pappaledighet", vanlig lagstiftning och irrelevanta samiska och romska verk på listan.0 

Här skjuter polisen enbenta kvinnan i benet

"Självförsvar." Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus

Mer från Utrikes

Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Riksbanken försöker fixa sårbarheter.. Men vid en konflikt med Ryssland framstår Sverige som extra sårbart.0 

Tyskt regeringsparti splittrat – Merz pressas att samarbeta med AFD

Flera CDU-distrikt vill häva "brandväggen".. Men Friedrich Merz håller fast vid uppgörelsen.0 

Ryssland blir rikt på skenande guldpris

Krigskassan stärks: 3.025 miljarder kronor.. "Marknaden blickar redan mot 5.000 dollar per uns".0 

Kinesisk radar väntas kunna se USA:s alla Stealth-plan

Ska kunna upptäcka F-22 och F-35.. Uppfinningen beskrivs som ”världens första” i sitt slag.0 

Vetenskap

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Okända gifter upptäckta i svenskars blod. SPA:er i höga nivåer – hos samtliga undersökta bloddonatorer.0 

Kultur

11 september-attackerna knyts till misslyckad CIA-operation. Tucker Carlson aktuell med ny Youtube-dokumentärserie.0 

Styckad tonårsflicka hittad i Spotify-rapparens bil. Konsert ställs in på Fryshuset.0 