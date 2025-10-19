Ryssland mildrar territoriella krav i Ukraina

Det är ett mindre långtgående krav än det han lade fram vid mötet med Trump i Anchorage i augusti, enligt två högt uppsatta tjänstemän med insyn i samtalet.

Vad som är fallet med Luhansk, som Ryssland också nästan helt kontrollerar, nämns inte i Washington Post-artikeln.

Det verkar dock som att Donetsk ska betyda just Donetsk och inte Donbass, det vill säga industriregionen som inkluderar både Donetsk och Luhansk, och som ibland sammanblandas med Donetsk i västliga källor.

Ryssland har i över ett decennium försökt erövra hela Donbass utan att helt lyckas få kontroll, inledningsvis med proxykrig och sedan 2022 med en egen invasion. Befolkningen består nästan helt av etniska ryssar och stödet för att tillhöra Ryssland är stort.

Enligt källorna gjorde Putin klart för Trump att ett ukrainskt tillbakadragande från Donetsk är ett villkor för att kriget ska ta slut. Men för ukrainska och europeiska krigsivrare framstår erbjudandet förmodligen som oacceptabelt, precis som alla andra erbjudanden som går ut på något annat än en fullständig rysk kapitulation.

– Det är som att sälja dem deras eget ben i utbyte mot ingenting, säger en högt uppsatt europeisk diplomat om hur dåligt förslaget är för Ukraina.

Trump har ännu inte kommenterat Putins krav offentligt. Efter sitt möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Vita huset skrev han på sociala medier:

"Det är dags att stoppa dödandet och sluta ett AVTAL! Nog med blod. De bör stanna där de är. Låt båda sidor säga att de segrat – låt historien avgöra!"

Trump och Putin planerar att träffas i Ungern de närmaste veckorna för att fortsätta diskussionerna om ett möjligt fredsavtal. Utrikesminister Marco Rubio leder de amerikanska förberedelserna inför mötet.

Ukraina stöder Trumps förslag om eldupphör längs de nuvarande frontlinjerna men kräver tydliga säkerhetsgarantier från USA och Europa för att hindra Ryssland från att starta ett nytt angrepp.

Enligt uppgifter pressade Trumps sändebud Steve Witkoff den ukrainska delegationen på frågan om Donetsk under mötet med Zelenskyj, och hänvisade till att regionen är mestadels ryskspråkig – ett återkommande argument från Kreml.

Trump övervägde tidigare att skicka Tomahawk-robotar till Ukraina men avstod efter sitt samtal med Putin. På fredagen sa han, bredvid Zelenskyj:

– Jag hoppas kunna avsluta kriget utan att behöva skicka missilerna.

På frågan om Putin bara försöker vinna tid svarade han:

– Jag har haft de bästa motspelarna emot mig hela livet och klarat mig bra. Så det är okej om det tar lite tid – men jag tror mig vara ganska bra på det här.

Striderna i Ukraina har länge stått still. Ryssland kontrollerar omkring en femtedel av landet, och båda sidor förbereder sig för ännu en vinter med attacker mot varandras energinät.