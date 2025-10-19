© Vita huset
Ryssland har mildrat sina anspråk något, jämfört med positionen under höstens fredssamtal i Alaska.

Ryssland mildrar territoriella krav i Ukraina

Publicerad 19 oktober 2025 kl 08.07

Utrikes. Rysslands president Vladimir Putin tonar ned sina territoriella krav i kriget mot Ukraina inför de kommande fredssamtalen med Donald Trump och Viktor Orban i Budapest. I ett samtal med Trump i veckan uppgav han att Ryssland kan tänka sig att lämna tillbaka regionerna Zaporizjzja och Cherson till Ukraina i utbyte mot den ryskspråkiga regionen Donetsk, skriver Washington Post.

Dela artikeln

Det är ett mindre långtgående krav än det han lade fram vid mötet med Trump i Anchorage i augusti, enligt två högt uppsatta tjänstemän med insyn i samtalet.

Vad som är fallet med Luhansk, som Ryssland också nästan helt kontrollerar, nämns inte i Washington Post-artikeln.

Det verkar dock som att Donetsk ska betyda just Donetsk och inte Donbass, det vill säga industriregionen som inkluderar både Donetsk och Luhansk, och som ibland sammanblandas med Donetsk i västliga källor.

Ryssland har i över ett decennium försökt erövra hela Donbass utan att helt lyckas få kontroll, inledningsvis med proxykrig och sedan 2022 med en egen invasion. Befolkningen består nästan helt av etniska ryssar och stödet för att tillhöra Ryssland är stort.

Enligt källorna gjorde Putin klart för Trump att ett ukrainskt tillbakadragande från Donetsk är ett villkor för att kriget ska ta slut. Men för ukrainska och europeiska krigsivrare framstår erbjudandet förmodligen som oacceptabelt, precis som alla andra erbjudanden som går ut på något annat än en fullständig rysk kapitulation.

– Det är som att sälja dem deras eget ben i utbyte mot ingenting, säger en högt uppsatt europeisk diplomat om hur dåligt förslaget är för Ukraina.

Trump har ännu inte kommenterat Putins krav offentligt. Efter sitt möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Vita huset skrev han på sociala medier:

"Det är dags att stoppa dödandet och sluta ett AVTAL! Nog med blod. De bör stanna där de är. Låt båda sidor säga att de segrat – låt historien avgöra!"

Trump och Putin planerar att träffas i Ungern de närmaste veckorna för att fortsätta diskussionerna om ett möjligt fredsavtal. Utrikesminister Marco Rubio leder de amerikanska förberedelserna inför mötet.

Ukraina stöder Trumps förslag om eldupphör längs de nuvarande frontlinjerna men kräver tydliga säkerhetsgarantier från USA och Europa för att hindra Ryssland från att starta ett nytt angrepp.

Enligt uppgifter pressade Trumps sändebud Steve Witkoff den ukrainska delegationen på frågan om Donetsk under mötet med Zelenskyj, och hänvisade till att regionen är mestadels ryskspråkig – ett återkommande argument från Kreml.

Trump övervägde tidigare att skicka Tomahawk-robotar till Ukraina men avstod efter sitt samtal med Putin. På fredagen sa han, bredvid Zelenskyj:

– Jag hoppas kunna avsluta kriget utan att behöva skicka missilerna.

På frågan om Putin bara försöker vinna tid svarade han:

– Jag har haft de bästa motspelarna emot mig hela livet och klarat mig bra. Så det är okej om det tar lite tid – men jag tror mig vara ganska bra på det här.

Striderna i Ukraina har länge stått still. Ryssland kontrollerar omkring en femtedel av landet, och båda sidor förbereder sig för ännu en vinter med attacker mot varandras energinät.

Vi är inga rasister: Dottern till pensionären som kördes ihjäl av jublande afrikaner

"Förnedringsritualen" efter bestialiska nöjesmordet. Anklagas för att "spotta på sin fars grav".0 Plus

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

50 år sedan: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur

De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land. Han är doldisen som satte igång maskineriet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SVT:s snyftis: Svårt för gängkriminella att få jobb

Statliga jätten oroar sig för gängens framtid. Humankapitalet riskerar att gå förlorat på arbetsmarknaden.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.