Högg ihjäl två kunder för de "såg svenska ut" – nekas gå på ny shoppingtur

Den 10 augusti 2015 plockade eritreanen Abraham Ukbagabir på sig en kökskniv inne på Ikea i Erikslund i Västerås.

Han högg sedan – helt oprovocerat – ihjäl två kunder inne i butiken: Carola Herlin, 55, och hennes son Emil Herlin, 28.

Efteråt beskrev han sitt motiv: offren "såg svenska ut". Afrikanen hade beslutat sig för att mörda svenskar om han nekades uppehållstillstånd – och det var precis vad som också skedde.

Han dömdes senare till livstids fängelse och utvisning.

Enligt Sala Allehanda, som hänvisar till Nyhetsbyrån Siren, har Ukbagabir begärt permission från anstalten Tidaholm, där han avtjänar sitt straff. I ansökan uppges han vilja "gå runt lite på stan och shoppa saker och ting".

Kriminalvården stoppar dock planerna. På anstalten Tidaholm pekar man på misskötsamhet och att Ukbagabir haft svårt att rätta sig efter anstaltens regler och föreskrifter, och ansökan avslås.