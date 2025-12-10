© Polisen
Abraham Ukbagabir i samband med dubbelmordet.

Högg ihjäl två kunder för de "såg svenska ut" – nekas gå på ny shoppingtur

Publicerad 10 december 2025 kl 18.03

Inrikes. Ikea-mördaren Abraham Ukbagabir vill släppas ut från fängelset för att strosa runt på stan och handla. Anstalten Tidaholm avslår nu hans begäran med hänvisning till misskötsamhet och problem att följa regler.

Dela artikeln

Den 10 augusti 2015 plockade eritreanen Abraham Ukbagabir på sig en kökskniv inne på Ikea i Erikslund i Västerås.

Han högg sedan – helt oprovocerat – ihjäl två kunder inne i butiken: Carola Herlin, 55, och hennes son Emil Herlin, 28.

Efteråt beskrev han sitt motiv: offren "såg svenska ut". Afrikanen hade beslutat sig för att mörda svenskar om han nekades uppehållstillstånd – och det var precis vad som också skedde.

Han dömdes senare till livstids fängelse och utvisning.

Enligt Sala Allehanda, som hänvisar till Nyhetsbyrån Siren, har Ukbagabir begärt permission från anstalten Tidaholm, där han avtjänar sitt straff. I ansökan uppges han vilja "gå runt lite på stan och shoppa saker och ting".

Kriminalvården stoppar dock planerna. På anstalten Tidaholm pekar man på misskötsamhet och att Ukbagabir haft svårt att rätta sig efter anstaltens regler och föreskrifter, och ansökan avslås.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Toppfeministen, SVT-kvinnan och 15-åringen – de är svenskarna i Epstein-härvan

20.000 dokument släppta. Statliga programledarens försvar: Har "absolut inte" haft gruppsex med 14-åriga flickor.0 Plus

Tjänade miljoner på bistånd – snattade räkmacka

Bisåndshöjdaren togs på bar gärning på Ica. Uppger sig ha en inkomst på 1,2 miljoner kronor.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Jerzy Sarneckis nya teori: Gängvåldet kommer upphöra av sig självt

78-årige kriminologen kommer med lugnande besked. De kriminella kommer "inom de närmaste åren" att självmant tröttna på att begå brott.0 

Ekonominyheter

Husqvarna och ABU Garcia stänger i Sverige

"Beskedet är fruktansvärt".. Tufft för vanliga industrier i en tid av krig och bolån.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.