Prinsessan Sofia träffade Epstein flera gånger – var en av flickorna som Barbro levererade

Enligt Dagens Nyheter skickade Barbro Ehnbom i december 2005 ett mejl till Jeffrey Epstein där hon presenterade den dåvarande glamourmodellen och "Paradise Hotel"-deltagaren Sofia Hellqvist som en lovande skådespelerska.

I mejlet skriver Ehnbom bland annat:

"Det här är Sofia, aspirerande skådespelerska som just anlände till New York. Det är tjejen jag berättade om innan jag åkte, som jag tänkte att du kanske skulle vilja träffa. Kanske vi kan hälsa på innan du åker iväg för julledighet?"

Epstein svarar kort därpå att han skickar en biljett till Sofia till sin privata ö i Karibien:

"Jag är i Karibien. Vill hon komma i ett par dagar? Jag skickar en biljett".

Till mejlet bifogar Ehnbom en länk till en bild från den numera nedlagda sajten Stureplan.se. Via en arkiverad version har DN kunnat se att bildtexten identifierar personen som Sofia Hellqvist, nu prinsessan Sofia.

Vid den här tiden hade Sofia Hellqvist flyttat till New York efter sin medverkan i "Paradise Hotel". Hon och väninnan Camilla bloggade då om exklusiva fester med kändisar och Hollywoodprofiler.

Camilla bekräftar för DN att de träffade Epstein i New York, vid ett möte som ordnades av Barbro Ehnbom. På ett kontor ska miljardären, som kallade sig "Jeff", ha erbjudit de båda en plats på en filmskola.

– Han ville nog mest kasta ut ett erbjudande, för att visa att han kunde och hade makt och pengar, säger Camilla till DN.

Hon uppger att hon tackade nej och aldrig såg honom igen.

Prinsessan Sofia har inte velat ställa upp på en intervju, men hovet bekräftar att hon träffat Jeffrey Epstein flera gånger i olika sociala sammanhang. I ett mejl skriver hovets informationsavdelning att hon presenterats för honom "vid ett fåtal tillfällen kring år 2005". Enligt hovet har prinsessan varken ansökt eller gått på någon skådespelarutbildning, och hon ska inte ha utnyttjat inbjudan till Epsteins privata ö i Karibien. Hovet uppger också att "Prinsessan har inte haft någon kontakt med personen i fråga sedan 20 år tillbaka".

Under åren 2005–2008 mejlade Barbro Ehnbom den aktuella adressen ett trettiotal gånger. Mönstret var att hon presenterade unga kvinnor ur sitt nätverk för Epstein – ofta kopplade till hennes kvinnliga stipendieprogram och nätverk – samtidigt som han i gengäld fortsatte att donera stora belopp till hennes projekt.

Ehnbom ligger bakom stipendiet "Female economist of the year" (FEYO) vid Handelshögskolan i Stockholm och nätverket Barbro’s best and brightest (BBB). I ett mejl 2008 tackar hon miljardären:

"Evigt tack för att du ser till så att FEYO och BBB kan hålla igång. Jag fick den extra checken på 25 000 dollar som jag personligen kommer att ha med [till Handelshögskolan]".

DN konstaterar att Handelshögskolan tog emot pengar från Epstein fram till 2014, trots att han redan 2008 dömts för sexköp, inklusive sexköp av en person under 18 år. Skolan hävdar att man först i januari 2015 fick klart för sig att donationerna kom från Epstein.

Barbro Ehnbom, i dag 80 år, har under lång tid varit en tung figur i svensk finans- och etablissemangssfär, bland annat som mentor åt Sofia Hellqvist under åren i New York. Hon var även gäst på bröllopet mellan prins Carl Philip och Sofia 2015.

I DN:s intervju tonar hon ner uppgifterna och ifrågasätter granskningen.

– Absolut inte. Jag känner honom bara genom Harvard. Men du, nu ska jag inte prata mer med dig. Jag förstår att du har ett jobb att göra, men detta är inte baserat på verklighet.

Samtidigt visar tidigare publicerade mejl hur Ehnbom entusiastiskt beskriver svenska kvinnor hon tycker att Epstein borde träffa. I ett mejl skriver hon att hon träffat en "superb tjej" i en kyrka på Gotland, "hon var så vacker", och lägger till: "Tänkte på dig men hon kanske inte är den svenska tjej vi letar efter."

Andra mejl visar hur kontakten fortsatte långt efter domen 2008. I en växling från 2012 omtalar Epstein Ehnboms "val av fru" åt honom. Senare tackar hon honom 2017 för en ny stor donation och kallar honom "sweetheart", varpå han svarar: "hon har varit hemma hos mig. Jag kommer att ge dig de 25k du behöver", och Ehnbom avslutar med "DU ÄR BÄST!".

Avslöjandena har fått konsekvenser. Lärargalan, som utser "Sveriges bästa lärare" och där Ehnbom varit både finansiär och styrelseledamot, meddelade i november att samarbetet avslutats efter att de nya uppgifterna blivit kända.

"Barbro Ehnbom har fått lämna Lärargalans styrelse och har ingen roll i organisationen idag", skrev stiftelsen och förklarade att "uppdraget avslutades nu i november, i direkt anslutning till att vi fick kännedom om uppgifterna".