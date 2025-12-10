Svenska städerna som blir slagfält i kriget

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med länen tagit fram ett nytt planeringsunderlag baserat på Försvarsmaktens scenarier för hur ett angrepp mot Sverige kan gå till.

Kartan – som är hemligstämplad – visar att 128 av landets 290 kommuner innehåller områden med förhöjd risk.

Enligt MSB ligger riskområden bland annat i Norrbotten, Mälardalen, Gotland, Blekinge och vid hamnar på västkusten.

När SVT Nyheter frågar generaldirektör Mikael Frisell om människor som bor i sådana kommuner bör vara oroliga, svarar han:

– Nej du ska inte vara rädd, utan nu jobbar vi hårt med detta. Nästa steg är att vi ska bryta ner planeringen regionalt och lokalt och titta på lösningar där vi har brister. Och framförallt börja kommunicera med medborgarna så du och jag vet hur läget är och hur man ska göra om något händer, säger han.

Evakueringar till fjällvärlden

Om skydd inte kan ordnas lokalt kan befolkning behöva flyttas. MSB har därför också analyserat vilka områden som kan ta emot större grupper.

– Det är väl mitten på Sverige, lite mer västerut, dragning mot Norge. Det tror jag är fina områden. Vi har stora friluftsområden med många stugor och fjällvärlden som skulle kunna ta emot en hel del medborgare, säger Frisell.

Kartan ska nu delas med kommunerna, som ska planera lokalt och regionalt utifrån materialet.

Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, säger att kartan ska styra de satsningar som görs de kommande åren.

– Vi kommer de kommande åren att satsa substantiella medel på skydd av civilbefolkningen och det här blir naturligtvis ett planeringsunderlag för hur de satsningarna kan se ut. Det blir också ett planeringsunderlag för var, i värsta fall, inkvarteringar kan ske, säger han till SVT.

Att kartan är hemlig är inte hållbart på sikt, konstaterar MSB själva.

– Nästa steg, när vi bryter ned det här regionalt och lokalt och ska börja prata med medborgarna, så måste vi ju prata om att du och jag bor i ett riskområde. Det kan ju inte vara hemligt, säger Mikael Frisell till SVT.