Klassiska fiskedrag från ABU.

Husqvarna och ABU Garcia stänger i Sverige

Publicerad 10 december 2025 kl 12.49

Ekonomi. Efter 104 år i Svängsta lägger sportfiske­redskaps­tillverkaren ABU Garcia helt ned sin tillverkning i Sverige. Samtidigt annonserar redskaps- och elektronikjätten Husqvarna att fler fabriker ska stängas i samma nordiska land.

Medan banksektorn och krigsindustrin fortsätter att expandera avvecklas nu mycket av landets sista civila industri.

Sportfiske­redskaps­tillverkaren Abu Garcias globala ägare lägger ned fabriken i Svängsta i Blekinge – efter 104 år på orten.

– Beskedet är fruktansvärt, säger industriarbetaren Annika Evaldsson, 60, till Dagens Arbete.

Även Husqvarna, som numera tillverkar främst utomhusprodukter, redskap och verktyg för trädgården, ska skära ned på kostnadssidan och lägga ned fler fabriker i Sverige, uppger den nye vd:n Glen Instone för Dagens Industri.

– De segment som inte klarar av att växa i åtminstone samma takt som BNP kategoriserar jag som 'turn-around', i vissa fall till och med 'exit-segment'. Om vi inte kan vända verksamheten inom vissa segment och nå våra mål, kommer vi att behöva ta en del tuffa beslut, säger han till DI.

Industridöden

