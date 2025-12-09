© ICE/Privat
Abdul Dahir Ibrahim grips av migrationsmyndigheten ICE. Den bedrägeridömde illegale somaliern har kopplingar till flera högprofilerade vänsterpolitiker i Minnesota, inklusive guvernören och tidigare demokratiske vicepresidentkandidaten Tim Walz (infälld i bild).

Somalier bakom "största skattestölden i USA:s historia"

Publicerad 9 december 2025 kl 18.36

Inrikes. Somaliska nätverk i svenskbygden Minnesota pekas ut för att ha lurat till sig över 1 miljard dollar i bidragspengar – något tjänstemän i Vita huset beskriver som den största stölden av skattemedel via välfärdsfusk i USA:s historia.

Minst 86 misstänkta, främst från somaliska enklaver, kopplas till tre stora bedrägeriringar som ska ha fakturerat delstaten för påhittade barnmåltider, stöd till hemlösa och autismterapier.

Trumps säkerhetsrådgivare Stephen Miller uppger att omfattningen på härvan saknar historiskt motstycke – och att Demokraterna är djupt insyltade.

– Vi anser att delstatsregeringen är fullt delaktig i denna härva, och vi tror att det vi avslöjar kommer att chocka det amerikanska folket, säger han.

Enligt National File utreder federala myndigheter nu också om delar av de misstänkta bedrägeripengarna kan ha hamnat hos den Somalia-baserade terrorgruppen al-Shabaab.

Fox News rapporterar samtidigt att migrationsmyndigheten ICE gripit Abdul Dahir Ibrahim, en somalisk man som haft ett utvisningsbeslut mot sig sedan 2004.

Han har tidigare dömts i Kanada för asyl- och bidragsfusk och i Minnesota för falska uppgifter till polis och körning utan giltigt körkort. Trots det beviljades han tillfälligt skyddsstatus (TPS) i omkring tio år och har en ny ansökan som fortfarande är oavgjord.

Ibrahim har fotograferats tillsammans med flera framträdande demokrater: guvernör Tim Walz, kongressledamoten Ilhan Omar, kommunfullmäktigeledamoten Jamal Osman och delstatssenatorn Omar Fateh. Enligt Fox News skrev både Osman och Fateh rekommendationsbrev till hans fördel i migrationsärenden.

President Donald Trump har pekat ut Minnesota som ett "centrum för penningtvättsverksamhet" och använt de omfattande bedrägerierna som skäl för att dra tillbaka särskilda skyddsregler för tusentals somaliska migranter. I ett inlägg på Truth Social skrev han somalierna borde "åka tillbaka dit de kom ifrån".

Guvernör Walz tar själv avstånd från presidentens uttalanden.

– Donald Trumps hatiska ord gäller inte i Minnesota, säger han.

– Att demonisera en hel grupp människor bara på grund av deras ras och etnicitet är något jag hoppades att vi aldrig skulle behöva se.

Walz lyfter i stället fram somaliernas vitala betydelse för det amerikanska samhället:

– Det är en grupp människor som bidrar till den här delstatens vitalitet och ekonomiska kultur.

