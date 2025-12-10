Jerzy Sarneckis nya teori: Gängvåldet kommer upphöra av sig självt

I över fyra årtionden har kriminologen Jerzy Sarnecki framträtt i svenska medier som expert på brottsutvecklingen.

Hans budskap har hela tiden varit detsamma: våldskriminaliteten ökar inte – och gör den ändå det så beror det på "socioekonomiska faktorer" och har ingenting som helst med invandringen att göra.

År 2018 backade Sarnecki oväntat. Kändiskriminologen väckte stor uppståndelse när han helt plötsligt medgav att det såg "väldigt illa ut" när det gällde det dödliga våldet och att läget var "jävligt allvarligt".

Men nu tycks Sarnecki – som flydde till Sverige undan "antisemitiska vindar" i Polen i slutet av 1960-talet – åter ha kommit på bättre tankar. Norrbottens-Kuriren rapporterar om hur 78-åringen under en föreläsning jämförde den svenska utvecklingen med USA:s våldsvåg på 1980-talet – som "helt plötsligt" tog slut utan att forskarna kan förklara varför.

Föreläsningen hölls i stadshusets sessionssal inför ett 30-tal åhörare. Jerzy Sarnecki beskriver där hur han under mer än 40 år forskat om ungdomsbrottslighet och hur kurvan för dödligt skjutvapenvåld i Sverige nu ser ut att ligga lägre än toppåret 2022, då 62 människor sköts ihjäl.

I år räknar han med drygt 30 döda i det dödliga skjutvapenvåldet – utöver de elva personer som dödades vid skolskjutningen i Örebro i februari.

– Vi har sett hur det har utvecklats i USA som är det stora gänglandet där har ju sådana här uppsving ägt rum och sen så har det gått ner, säger Jerzy Sarnecki.

Han syftar på våldsvågen i USA under 1980-talet, då en crack-epidemi och mycket unga knarklangare drev upp våldsnivån. Den vågen avtog, utan att forskningen kunnat ge något entydigt svar på varför.

Utifrån den detta gör han en prognos även för Sverige – och kommer med den tunga förutsägelsen att gängvåldet kommer att avta av sig självt även där.

– Jag tror att det kommer att upphöra inom de närmaste åren. Vilket vi ska inte glädjas så mycket åt för det kan ju som sagt innebära att de där gängen börjar arbeta mycket mer effektivt. De blir bättre organiserade, säger Jerzy Sarnecki enligt Norrbottens-Kuriren.