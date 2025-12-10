© Skärmavbild/Språk och Folkminnen
 

Trump: Skicka hit lite svenskar istället för "folk från skithålsländer"

Publicerad 10 december 2025 kl 10.42

Utrikes. USA:s president Donald Trump går återigen till hårt angrepp mot invandring från vad han kallar "skithålsländer". På ett kampanjmöte i Pennsylvania bad han om fler nordbor – och särskilt svenskar – i stället för somalier och afghaner. Samtidigt fortsätter han peka ut Sverige som varnande exempel.

Uttalandet gjordes på ett kampanjmöte i delstaten Pennsylvania i tisdags. Trump lyfte då sitt nya stopp för invandring från vad han beskriver som "helveteshål" i tredje världen.

När en person i publiken ropade om "skithålsländer" svarade presidenten först skämtsamt att han själv inte använt ordet.

– Jag sa inte "skithål", du gjorde det, svarar han.

Kort därpå återgav han ändå den formulering som låg bakom den omtalade "skithålsländer"-kommentaren 2018, som väckte ramaskri världen över och som han då hävdade att han blivit felciterad om.

– Vi hade ett möte. Jag sa: Varför är det så att vi bara tar in folk från skithålsländer? Varför kan vi inte ha folk från Norge, Sverige, bara några få, låt oss få några. Från Danmark.

Han riktade sig direkt till de nordiska länderna:

– Skulle ni ha något emot att skicka lite trevliga personer till oss, skulle ni ha något emot det?

Samtidigt gick Trump till hårt angrepp mot somalisk invandring.

– Vi tar alltid in folk från Somalia, platser som är en katastrof. Lortiga, smutsiga, brottstyngda. Det enda de är bra på är att ge sig efter fartyg.

Utspelet kommer samtidigt som Trump i en intervju med Politico gått till nytt angrepp mot europeiska ledare – och särskilt pekat ut Sverige som skräckexempel.

Enligt presidenten har Sverige gått från ett av världens tryggaste länder till ett land präglat av brottskaos kopplat till politikernas mycket omfattande invandring från tredje världen.

– Jag älskar Sverige. Men de har gått från att vara ett land utan brottslighet till ett land med mycket brottslighet nu, säger han.

Han beskriver förändringen som svår att ta in:

– Nu är Sverige känt som väldigt otryggt, eller i alla fall ganska otryggt. Det är ofattbart. Sverige är ett helt annat land, säger han till Politico.

Trump antyder också att USA:s syn på västeuropeiska länder som allierade kan förändras om politikerna fortsätter driva en massinvandringslinje.

– Människorna som kommer har en helt annan ideologi.

I den senaste nationella säkerhetsstrategin från Vita huset beskrivs Europa som en odemokratisk plats och en kontinent som riskerar att "utplånas" genom folkutbyte.

