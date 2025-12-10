Uppgift: Kvinnan la gift i energidrycken på sjukhusets barnavdelning

Fyra personer insjuknade under en tiodagarsperiod i slutet av oktober.

De drabbade arbetar alla på barnsjukhuset – och det gör även den häktade kvinnan, som är i 60-årsåldern och invandrare från Mellanöstern.

Förgiftningarna inträffade under en kort period med start i slutet av oktober och kopplas till att personerna fått i sig ett okänt ämne.

I fredags ingrep polisen och grep den misstänkta kvinnan, som enligt uppgifter till Expressen då befann sig i ett möte med sin chef.

Enligt tidningens uppgifter misstänker polisen att energidryckerna spetsats med läkemedel som funnits att tillgå på sjukhuset. Analysresultat väntas inom kort.

Dagen efter att två kvinnor insjuknat valde sjukhusledningen att agera. Säkerhetschefen Viktor Ekström, verksamhetschef Sofia Arwehed och en avdelningschef gjorde då en polisanmälan om misstänkt förgiftning. Vid det laget hade tre anställda blivit akut sjuka.

Genom arbetsscheman och passerkort kunde man, enligt uppgifter till Expressen, se att den misstänkta sköterskan varit i tjänst vid samtliga tillfällen och haft tillgång till både avdelningen och kollegornas energidrycker. Sjukhuset tog också hand om burkar, flaskor och glas som de drabbade använt för att kunna lämnas till polisens analysarbete.

Flera personer med insyn beskriver sjukhusledningens snabba arbete som viktigt för att förhindra fler dåd.

På måndagen begärdes kvinnan häktad på den högre misstankegraden, då för tre fall av försök till mord. När Uppsala tingsrätt senare samma dag meddelade sitt beslut häktades hon i stället som skäligen misstänkt – den lägre misstankegraden – för fyra fall av grov misshandel.

Kvinnan nekar till brott.