Carl Bildt: Sverige har hanterat invandringen "relativt väl" – gängvåldet bara ett "randfenomen"

Utspelen görs i samband med lanseringen av Carl Bildts nya bok, där han resonerar om geopolitik, EU och säkerhetsfrågor.

Men det är hans syn på migrationen som nu får mest uppmärksamhet.

– Jag tycker ändå att vi hanterat det relativt väl i Sverige. Något som vi inte riktigt förutsåg är ju det här randfenomenet som är gängkriminaliteten. Ett dominerande randfenomen dock. Skjutningar och sånt. Det hade vi ju inte förr. Det har kommit i marginalen av allt det här, säger Bildt i intervjun med GP.

Svenskarna kommer "vänja sig"

Den 76-årige politikern slår fast att svenskarna i längden kommer att ”vänja sig” vid de dramatiska befolkningsförändringar som följt av asylkaoset och senare års fortsatta massiva inflöde från tredje världen.

Bildt framhåller att gängen på sikt kommer att försvagas och pekar på polisens lägesbild.

– Förr eller senare kommer vi att bli av med det här, men det är en besvärlig period, säger han och hänvisar till uttalanden från underrättelsechefen Jale Poljarevius.

Samtidigt hävdar han att Sverige, trots alla sprängningar och dödsskjutningar, fortfarande befinner sig i något som liknar ”paradisliknande förhållanden” jämfört med södra Chicago.

Jämförs med Marie Antoinette

GP:s ledarskribent Adam Cwejman riktar skarp kritik mot Bildts resonemang och menar att det trivialiserar en av Sveriges största samhällskriser.

"Ständiga sprängdåd och mord på öppen gata är inget 'randfenomen'", skriver Cwejman i en ledarartikel.

Han ifrågasätter också Bildts verklighetskontakt:

"Lyssnar man på Bildt är detta något svenskar ’förr eller senare kommer att vänja sig vid’. Som om det vore något lite obekvämt som man till slut inte tänker på."

Cwejman konstaterar att Bildt "låter som en modern version av Marie Antoinette".

"Jämförelser av det här slaget avslöjar Bildt: han tillhör en från vardagen mycket skyddad och arrogant elit. En elit som från konferenssalar, flygplatsterminaler och intervjustolar på håll betraktar samhällsproblem och fäller avmätta och tondöva samtidsbetraktelser. Bildt reducerar en av vår tids största samhällsproblem till en skråma på fälgen."