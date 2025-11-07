Nyhetsankaret gjorde denna min när hon skulle säga "gravida människor" – nu fälls hon av BBC

Martine Croxall ledde en sändning på BBC News Channel i juni där hon skulle presentera en intervju om en studie från London School of Hygiene and Tropical Medicine.

I texten hon skulle läsa upp stod att ”gravida människor” löpte större risk under värmeböljor.

– Malcolm Mistry, som deltagit i forskningen, säger att äldre, gravida människor... kvinnor... och personer med redan existerande hälsoproblem bör vara försiktiga, sade Croxall i direktsändning och himlade med ögonen.

BBC:s interna granskningsenhet, Executive Complaints Unit (ECU), bedömer att hennes minspel i samband med ordet ”gravida människor” gav ett ”starkt intryck av att uttrycka en personlig åsikt i en kontroversiell fråga”.

Enligt ECU tolkade tittare Martine Croxalls min som ett tecken på ”avsky, löje, förakt eller irritation”, skriver BBC News. Myndigheten konstaterar att den uppfattningen tycktes delas över hela åsiktsfältet, och att gratulationer Croxall senare fick på sociala medier bekräftade att många såg hennes reaktion som en markering mot begreppet ”pregnant people”.

Bland dem som hyllade henne fanns Harry Potter-författarinnan JK Rowling, som länge kritiserat politiskt korrekt språkbruk som ersätter ordet ”kvinna” med könsneutrala termer.

BBC News förklarade senare att personen som skrev nyhetsmanuset bara hade citerat pressmeddelandet från forskningsinstitutet, där formuleringar som och ”gravida människor” förekom. Det var, enligt den vänsterorienterade public service-jätten, inte meningen att inta någon ståndpunkt i transfrågan.

ECU fastslår dock att Croxalls agerande – även om det skedde oavsiktligt – bröt mot bolagets regler om opartiskhet. Fallet har tagits upp med både programledaren och den ansvariga redaktionen, enligt BBC.