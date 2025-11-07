© FT BILD/ARKIV
Jessica Stegrud.

SD petar Stegrud från partistyrelsen

Publicerad 7 november 2025 kl 11.24

Inrikes. Jessica Stegrud lämnas utanför valberedningens förslag till ny partistyrelse inför Sverigedemokraternas landsdagar senare i november. Hon petas också långt ner på den föreslagna riksdagslistan efter den ”den senaste tidens händelser”.

Dela artikeln

Sverigedemokraternas valberedning föreslår att riksdagsledamoten Jessica Stegrud inte ingår i den kommande partistyrelsen. I stället pekas riksdagsledamoten Dennis Dioukarev ut som ny ledamot.

Hon hamnar också först på plats 44 på den föreslagna riksdagslistan – inför valet 2022 var hon på plats 8.

– Det är såklart inte otänkbart att den senaste tidens händelser är sådant man lagt vikt vid, säger partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson till Dagens Nyheter.

Stegrud har den senaste tiden varit en måltavla för medierna och kritiserades av andra Tidöpartier efter ett inlägg på X där hon noterade att kulturminister Parisa Liljestrand är perser. Kort därefter avslöjade Expo att Stegrud deltagit i en "filmad konfrontation" på Stockholms central under sommaren.

Själv försöker Jessica Stegrud tona ned beslutets betydelse. På Facebook skriver hon att hennes styrkor ligger i kommunikation och att ”analysera och lyfta det som behöver förändras”, och hon beskriver valberedningens linje som ”odramatiskt”.

”Det kommer ge mig mer tid att fokusera på det jag gör helst och bäst,” skriver hon.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svenska Gripen-plan kan bomba Ryssland redan 2026

Nya beskedet från Pål Jonson. "Ukraina har rätt att försvara sig inom och utom sitt territorium."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.