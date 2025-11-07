SD petar Stegrud från partistyrelsen

Sverigedemokraternas valberedning föreslår att riksdagsledamoten Jessica Stegrud inte ingår i den kommande partistyrelsen. I stället pekas riksdagsledamoten Dennis Dioukarev ut som ny ledamot.

Hon hamnar också först på plats 44 på den föreslagna riksdagslistan – inför valet 2022 var hon på plats 8.

– Det är såklart inte otänkbart att den senaste tidens händelser är sådant man lagt vikt vid, säger partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson till Dagens Nyheter.

Stegrud har den senaste tiden varit en måltavla för medierna och kritiserades av andra Tidöpartier efter ett inlägg på X där hon noterade att kulturminister Parisa Liljestrand är perser. Kort därefter avslöjade Expo att Stegrud deltagit i en "filmad konfrontation" på Stockholms central under sommaren.

Själv försöker Jessica Stegrud tona ned beslutets betydelse. På Facebook skriver hon att hennes styrkor ligger i kommunikation och att ”analysera och lyfta det som behöver förändras”, och hon beskriver valberedningens linje som ”odramatiskt”.

”Det kommer ge mig mer tid att fokusera på det jag gör helst och bäst,” skriver hon.