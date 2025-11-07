© Skärmavbild/SVT
"När du nämnde det för mig var det självklart för mig direkt, på sekunden", säger Egon Malmgren om möjligheten att begära överprövning.

Satte eld på Egons hår och slapp åtal – nu återupptas utredningen

Publicerad 7 november 2025 kl 14.35

Inrikes. Den tidigare SR-profilen Egon Malmgren utsattes 2020 för en eldattack på en buss i Stockholm. Trots en mobilfilm som visar händelsen lades utredningen ned med hänvisning till att den misstänkte redan dömts för andra grova brott. Men efter att Uppdrag granskning informerat Egon om möjligheten till överprövning och polisen har nu tagit upp ärendet igen.

Dela artikeln

Attacken inträffade en söndagseftermiddag i februari 2020 när Egon Malmgren, som var nyhetsuppläsare i Sveriges Radios "Ekot" i 35 år, åkte buss från Värmdö mot Stockholm för att fira en släktings födelsedag.

Ombord på bussen befann sig ett invandrargäng som betedde sig stökigt. Plötsligt kände Egon hur något hände med hans hår, och kort därefter såg han att det stod i lågor.

– Det luktade brand om mig i flera dagar efteråt, har 72-åringen tidigare berättat för Dagens Nyheter.

Polisutredningen var enligt Uppdrag granskning färdig redan hösten 2021 och skickades till åklagare i december samma år. Dagen därpå gav åklagaren Hanna Cardell enkla direktiv för att gå vidare, bland annat att säkra den centrala mobilfilmen.

Filmen tillsammans med polisers identifiering av den misstänkte skulle vara ett ”bra bevisläge att väcka åtal på”, säger hon till programmet.

Trots detta blev ärendet liggande och prioriterades ned i nära tre år. I slutet av 2024 lades förundersökningen ned.

Händelsen fick stor uppmärksamhet och kommenterades även av Elon Musk på X.

– Ett slag i ansiktet, sade Egon, som började gråta när Dagens Nyheter spelade upp videon från bussen för honom, om beskedet.

– Som det är nu så är det som att brottet inte har förekommit. Det är förnedrande på något sätt, säger han till Uppdrag granskning.

Skälet som uppgavs var att den misstänkte vid det laget redan dömts till 12 års fängelse för den uppmärksammade sprängningen i Hässelby 2023, och att det straffet ansågs omfatta även attacken mot Egon.

Polisen i Nacka uppger i mejlsvar att arbetsbelastningen under perioden var hög och att andra ärenden med frihetsberövade misstänkta behövde prioriteras.

– För mig känns det som att jag är nedvärderad, att det inte är värt någonting, det som har hänt mig, säger Egon Malmgren till SVT.

När Uppdrag granskning mötte Malmgren framkom att han inte kände till rätten att begära överprövning av ett nedläggningsbeslut. Efter att han informerats om möjligheten av programmets reporter lämnades en begäran in – och polisen har nu återupptagit utredningen.

– När du nämnde det för mig var det självklart för mig direkt, på sekunden, säger Egon Malmgren i programmet.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya "migrationskartan" visar snabba trenden. Även i stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.