Satte eld på Egons hår och slapp åtal – nu återupptas utredningen

Attacken inträffade en söndagseftermiddag i februari 2020 när Egon Malmgren, som var nyhetsuppläsare i Sveriges Radios "Ekot" i 35 år, åkte buss från Värmdö mot Stockholm för att fira en släktings födelsedag.

Ombord på bussen befann sig ett invandrargäng som betedde sig stökigt. Plötsligt kände Egon hur något hände med hans hår, och kort därefter såg han att det stod i lågor.

– Det luktade brand om mig i flera dagar efteråt, har 72-åringen tidigare berättat för Dagens Nyheter.

Polisutredningen var enligt Uppdrag granskning färdig redan hösten 2021 och skickades till åklagare i december samma år. Dagen därpå gav åklagaren Hanna Cardell enkla direktiv för att gå vidare, bland annat att säkra den centrala mobilfilmen.

Filmen tillsammans med polisers identifiering av den misstänkte skulle vara ett ”bra bevisläge att väcka åtal på”, säger hon till programmet.

Trots detta blev ärendet liggande och prioriterades ned i nära tre år. I slutet av 2024 lades förundersökningen ned.

Händelsen fick stor uppmärksamhet och kommenterades även av Elon Musk på X.

– Ett slag i ansiktet, sade Egon, som började gråta när Dagens Nyheter spelade upp videon från bussen för honom, om beskedet.

– Som det är nu så är det som att brottet inte har förekommit. Det är förnedrande på något sätt, säger han till Uppdrag granskning.

Skälet som uppgavs var att den misstänkte vid det laget redan dömts till 12 års fängelse för den uppmärksammade sprängningen i Hässelby 2023, och att det straffet ansågs omfatta även attacken mot Egon.

Polisen i Nacka uppger i mejlsvar att arbetsbelastningen under perioden var hög och att andra ärenden med frihetsberövade misstänkta behövde prioriteras.

– För mig känns det som att jag är nedvärderad, att det inte är värt någonting, det som har hänt mig, säger Egon Malmgren till SVT.

När Uppdrag granskning mötte Malmgren framkom att han inte kände till rätten att begära överprövning av ett nedläggningsbeslut. Efter att han informerats om möjligheten av programmets reporter lämnades en begäran in – och polisen har nu återupptagit utredningen.

– När du nämnde det för mig var det självklart för mig direkt, på sekunden, säger Egon Malmgren i programmet.