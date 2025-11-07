© Stegra/SVT
 

Så många illegala invandrare på Stegra att vissa fick gå fria

Inrikes. Gränspolisen påträffade så många illegala invandrare under sin insats på Stegra att alla inte kunde omhändertas. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med förvaringsplatser för att husera alla.

Efter onsdagens razzia på stålverksbygget Stegra utreder gränspolisen nu 15 misstänkta brott mot utlänningslagen. Flera personer utan arbetstillstånd kunde inte tas i förvar eftersom platser saknades.

– Det finns inte oändligt med platser och det är en stor arbetsplats, säger Joakim Lundgren, insatschef vid gränspolisen, till SVT Nyheter Norrbotten.

– Vi omhändertog så många vi mäktade med.

Totalt omhändertogs 19 personer i onsdags. De sitter nu i Migrationsverkets förvar och utvisningsbesluten är redan fattade.

– Vi arbetar skyndsamt med sådana här ärenden, men det kan dröja allt från några dagar till ett par veckor innan de skickas iväg, säger Joakim Lundgren.

De misstänkta brotten gäller bland annat anställning av personer utan giltigt arbetstillstånd, underlåtenhet att anmäla anställningar som kräver tillstånd samt hjälp till utlänningar att vistas i landet utan rätt att göra det.

Personerna som ska utvisas kommer från länder utanför EU.

