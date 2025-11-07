Här granskar AFA-veteranen vitboken åt SD-höjdarna

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.
Draget när Sven-Olof Sällström tackades av.
"Ren ondska."0 Plus
Kvinnan hade varit och festat på Stureplan.
Angreps i Humlegården och släpades iväg till ett skjul.0 Plus
Varning för otäcka bilder.
Även flickvännen som var med vid händelsen är en vänsterextremist som anser att polisen är rasister.0 Plus
Plockade in 19 stycken – sen tog det stopp. "Vi omhändertog så många vi mäktade med."0
Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0
Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.