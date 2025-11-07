© Kremlin.ru
Ahmed al-Sharaa.

Al Qaida-sanktioner lyfts för Syriens ledare

Publicerad 7 november 2025 kl 09.04

Utrikes. FN:s säkerhetsråd har röstat ja till en resolution som lyfter FN-sanktionerna mot Syriens president, den tidigare al-Qaida- och IS-profilen Ahmed al-Sharaa. Beslutet kommer inför hans planerade besök i Vita huset på måndag.

Dela artikeln

Säkerhetsrådets beslut innebär att al-Sharaa och inrikesminister Anas Hasan Khattab tas bort från den gemensamma sanktionslistan för IS/Al-Qaida.

Beslutet fattas trots att al-Sharaa själv är veteran från båda terrororganisationerna.

Fjorton länder röstade för, Kina avstod.

Ahmed Al-Sharaa har en lång bakgrund i jihadiströrelsen. Under namnet Abu Mohammad al-Julani var han ledare för Jabhat al-Nusra, al-Qaidas syriska gren, som senare ombildades till Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Han började sin bana i al-Qaida i Irak och bröt senare med IS.

I december förra året, efter att Bashar al-Assad störtats, utsågs al-Sharaa till president i Syrien och han har sedan dess lett en islamistiskt färgad övergångsregering.

USA lade fram förslaget om avlistning inför hans Washington-besök, och det är USA:s initiativ som nu har klubbats av säkerhetsrådet.

HTS har numera formellt upplösts och medlemmar har integrerats i den nya statsapparaten.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svenska Gripen-plan kan bomba Ryssland redan 2026

Nya beskedet från Pål Jonson. "Ukraina har rätt att försvara sig inom och utom sitt territorium."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.