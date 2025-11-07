Al Qaida-sanktioner lyfts för Syriens ledare

Säkerhetsrådets beslut innebär att al-Sharaa och inrikesminister Anas Hasan Khattab tas bort från den gemensamma sanktionslistan för IS/Al-Qaida.

Beslutet fattas trots att al-Sharaa själv är veteran från båda terrororganisationerna.

Fjorton länder röstade för, Kina avstod.

Ahmed Al-Sharaa har en lång bakgrund i jihadiströrelsen. Under namnet Abu Mohammad al-Julani var han ledare för Jabhat al-Nusra, al-Qaidas syriska gren, som senare ombildades till Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Han började sin bana i al-Qaida i Irak och bröt senare med IS.

I december förra året, efter att Bashar al-Assad störtats, utsågs al-Sharaa till president i Syrien och han har sedan dess lett en islamistiskt färgad övergångsregering.

USA lade fram förslaget om avlistning inför hans Washington-besök, och det är USA:s initiativ som nu har klubbats av säkerhetsrådet.

HTS har numera formellt upplösts och medlemmar har integrerats i den nya statsapparaten.