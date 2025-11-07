Regeringen vill se lägre tullar för länder som tar tillbaka sina medborgare

Dousa uppger för SVT att Sverige driver på i förhandlingarna om EU:s GSP-förordning, som styr tullförmåner för fattigare länder.

Målet är en uppgörelse innan årsskiftet, under Danmarks ordförandeskap.

– EU har relativt sett låga tullar mot omvärlden men om man är ett fattigt utvecklingsland kan man få tillgång till ännu lägre tullsatser och nu jobbar vi intensivt och förhandlar om att lägga till ännu en komponent, en migrationskomponent: länder som samarbetar med Europa vad gäller till exempel återvändande ska snabbare få tillgång till lägre tullsatser, säger Benjamin Dousa.

Ministern framhåller att Sverige inte står ensamt bakom upplägget utan nämner Danmark, Finland och Tyskland som likasinnade.

– Vi känner att vi är sist in i familjen som driver den här typen av frågor. Men nu är vi där och tar en ledartröja i att använda både den svenska handels- och biståndspolitiken och den europeiska handels- och biståndspolitiken, säger Dousa till SVT.

Det står i Tidöavtalet att regeringen skulle villkora biståndet till länder som vägrar ta emot brottsutvisade. Men i stället har Tidöpartierna satsat på att ge ännu mer pengar till länder som Somalia för att försöka få dem att ändra uppfattning i frågan.