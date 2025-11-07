© FT BILD/ARKIV
Benjamin Dousa.

Regeringen vill se lägre tullar för länder som tar tillbaka sina medborgare

Publicerad 7 november 2025 kl 17.03

Inrikes. Regeringen vill koppla EU:s handelspolitik till återvandringsarbetet. Länder som samarbetar om att ta emot egna medborgare ska snabbare kunna få del av lägre tullsatser, enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M).
– Då kommer vi att släppa på mer bistånd och vi kommer att släppa på mer av den fria handeln, säger han.

Dela artikeln

Dousa uppger för SVT att Sverige driver på i förhandlingarna om EU:s GSP-förordning, som styr tullförmåner för fattigare länder.

Målet är en uppgörelse innan årsskiftet, under Danmarks ordförandeskap.

– EU har relativt sett låga tullar mot omvärlden men om man är ett fattigt utvecklingsland kan man få tillgång till ännu lägre tullsatser och nu jobbar vi intensivt och förhandlar om att lägga till ännu en komponent, en migrationskomponent: länder som samarbetar med Europa vad gäller till exempel återvändande ska snabbare få tillgång till lägre tullsatser, säger Benjamin Dousa.

Ministern framhåller att Sverige inte står ensamt bakom upplägget utan nämner Danmark, Finland och Tyskland som likasinnade.

– Vi känner att vi är sist in i familjen som driver den här typen av frågor. Men nu är vi där och tar en ledartröja i att använda både den svenska handels- och biståndspolitiken och den europeiska handels- och biståndspolitiken, säger Dousa till SVT.

Det står i Tidöavtalet att regeringen skulle villkora biståndet till länder som vägrar ta emot brottsutvisade. Men i stället har Tidöpartierna satsat på att ge ännu mer pengar till länder som Somalia för att försöka få dem att ändra uppfattning i frågan.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya "migrationskartan" visar snabba trenden. Även i stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.