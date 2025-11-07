Svenska Gripen-plan kan bomba Ryssland redan 2026

I slutet av oktober tog Sverige och Ukraina ett steg mot en stor exportaffär som presenterades av statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Linköping.

Avtalet gäller Gripen E, där Sverige räknar med att kunna börja leverera inom tre år – upp till 150 stycken.

Ukraina vill samtidigt få in äldre Gripen i tjänst snabbare. På en pressträff med försvarsminister Pål Jonson på torsdagen lyfte Ukrainas premiärminister Denis Shmyhal behovet av fler stridsflyg.

– Under Zelenskyjs besök i Sverige togs ett viktigt steg och vi hoppas kunna se Gripenplan på Ukrainas himmel så snart som möjligt. Det hade hjälpt oss att skydda våra invånare och hjälpa våra soldater, säger Shmyhal.

Regeringen bekräftar att diskussioner pågår både om Gripen E och om att Ukraina kan få C/D-versionen tidigare.

Om Sverige skickar plan före den stora E-affären kan de användas direkt i kriget – även mot mål i Ryssland, enligt ministern.

– Vi har inga geografiska begränsningar. Allt försvarsmateriel som vi donerar till Ukraina ska de ha rätt att använda i strid, säger Jonson.

– Ukraina har rätt att försvara sig inom och utom sitt territorium, fortsätter ministern enligt TV4 Nyheterna.

På presskonferensen presenterades även nyheten att länderna ska starta en gemensam "innovationshubb" i Kiev där svensk och ukrainsk personal ska utveckla nya vapensystem tillsammans.