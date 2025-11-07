Regeringen satsar 155 miljoner på att få hem fler

Justitiedepartementet finansierar i år elva projekt i bland annat Irak, Syrien, Somalia, Uzbekistan, Tunisien, Ukraina, Afghanistan samt Turkiet/Västra Balkan.

Projekten drivs främst via IOM och ICMPD och ska underlätta identifiering, återvändande och "återintegrering". Enligt regeringen är huvudsyftet att öka återvändandet till hemländerna.

– Det här är en av mina absolut viktigaste prioriteringar som migrationsminister. Särskilt när det gäller personer som har begått brott i Sverige och som ska utvisas, att vi verkställer de utvisningarna, säger migrationsminister Johan Forssell (M) till Expressen.

Regeringen pekar ut praktiska hinder som att mottagarländer måste vara beredda att ta emot sina medborgare och bekräfta identitetshandlingar.

Parallellt aviserar regeringen en ny ordning där utvisningar ska skjutas upp i stället för att tillfälliga uppehållstillstånd delas ut om verkställighet tillfälligt inte är möjlig, så kallad ”tolerated stay”. De illegala invandrarnas tillgång till bidrag och andra välfärdsförmåner ska "begränsas", den utvisningsdömda kan förbjudas att lämna ett visst område och få anmälningsplikt hos polisen.

– Vi kommer att dra åt alla tumskruvar vi kan, säger Johan Forssell till Expressen.