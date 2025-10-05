IDF tvingade Greta Thunberg kyssa den israeliska flaggan

Enligt korrespondensen mellan det svenska utrikesdepartementet och personer nära Thunberg ska hon ha berättat att hon sitter i en cell med vägglöss och fått för lite mat och vatten. En svensk diplomat som besökt henne skriver att hon uppgett att hon är uttorkad, har fått hudutslag och tvingas sitta långa stunder på hårda underlag.

"Hon informerade oss om uttorkning. Hon har fått otillräckligt med både vatten och mat", står det i mejlet från UD.

En annan fånge ska enligt uppgift ha berättat att israeliska soldater tog bilder där Thunberg tvingades hålla flaggor, oklart vilka.

Två andra deltagare i den så kallade Sumud-flottan bekräftar uppgifterna och ger en mer detaljerad bild än vad UD velat berätta om för The Guardian. Den turkiske aktivisten Ersin Çelik säger till nyhetsbyrån Anadolu:

– De drog lilla Greta i håret framför våra ögon, slog henne och tvingade henne att kyssa den israeliska flaggan. De gjorde allt tänkbart mot henne som en varning till andra.

Den italienske journalisten Lorenzo D’Agostino säger efter sin hemkomst till Istanbul att Thunberg ”sveptes in i den israeliska flaggan och visades upp som en trofé”.

Thunberg är en av 437 aktivister, politiker och jurister som deltog i Global Sumud-flottan, en sammanslutning av över 40 fartyg som försökte bryta Israels 16-åriga blockad av Gaza.

Mellan torsdag och fredag bordade israeliska styrkor samtliga båtar och grep besättningen. De flesta förs nu till Ketziot, även kallat Ansar III, ett högriskfängelse i Negevöknen där palestinska fångar vanligtvis hålls.

Tidigare har gripna aktivister behandlats som immigrationsärenden snarare än brottsmål, men enligt människorättsorganisationen Adalah har deras rättigheter nu ”systematiskt kränkts”.

Enligt Adalah har fångarna nekats vatten, sanitet, medicin och tillgång till advokat – ”i klar strid med grundläggande rättigheter till rättvis rättegång och juridiskt biträde”.

Den italienska juridiska grupp som representerar flottan uppger att de gripna hölls utan mat och vatten i flera timmar. En påse chips ska ha getts till Thunberg ”för kamerornas skull”. Flera fångar ska ha utsatts för verbala och fysiska övergrepp.

Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir besökte hamnen i Ashdod på torsdagskvällen. I en video syns han peka på aktivisterna och säga:

– Det här är flottans terrorister.

Hans talesperson bekräftar att filmen är äkta.

UD i Stockholm bekräftar att svenska diplomater besökt nio gripna svenskar och framfört krav på att de snabbt ska få återvända hem.

”Ambassaden betonade också att mat och rent vatten omedelbart måste tillhandahållas, samt att alla ska ha tillgång till israeliskt juridiskt ombud om de önskar”, skriver myndigheten.

Thunberg ska enligt en diplomat ha fått ett dokument att underteckna men vägrat eftersom hon inte förstod innehållet.

Den israeliska ambassaden kallar uppgifterna ”fullständiga lögner”.

– Alla gripna från Hamas–Sumud-provokationen fick tillgång till vatten, mat och toaletter. De nekades inte juridiskt biträde, och alla deras rättigheter har respekterats i enlighet med internationella normer, säger en talesperson.