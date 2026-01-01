Här går influencern genom Köln för att visa att kvinnor är säkra på nyår – attackeras direkt

Inspelningen hinner dock inte pågå särskilt länge innan invandrarna attackerar henne.

Först kommer en ung arabisk man och slänger något föremål i ansiktet på henne.

– Aj, men ajjjj! ropar hon och fortsätter.

– Om jag hade varit en två meter lång dörrvakt så skulle han inte ha gjort sådär.

En stund senare attackeras hon igen, denna gång av en äldre arab.

– Gubbjävel! ropar kvinnan och avslutar därefter experimentet.

Efter att klippet börjat spridas har Kunshikitty gått ut och tonat ned bilden av att hennes syfte med promenaden skulle ha varit att visa hur säkert Köln är för kvinnor på nyår. Istället ska syftet ha varit att helt enkelt dokumentera när hon tar en promenad i den invandrartäta staden.