Marla Maple kände på sig att något var "fel" och "skumt" med Epstein och hans relation till maken.

Ex-frun slog larm om Trumps band till Epstein – för 30 år sedan

Publicerad 1 januari 2026 kl 08.56

Utrikes. Donald Trumps dåvarande hustru Marla Maples slog larm om Jeffrey Epstein redan på 1990-talet. Enligt nya uppgifter uppfattade hon tidigt att något inte stod rätt till.

Marla Maples, som var gift med Donald Trump mellan 1993 och 1999, uttryckte tidigt misstankar mot sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Det framgår av en granskning i Wall Street Journal som Newsweek rapporterar om.

Enligt tidningen delade Maples sina farhågor öppet med personal på Trumps Mar-a-Lago i Florida kort efter att klubben öppnade 1995. Hon ska ha sagt till anställda att något med Epstein var "fel" och "skumt", samt att hon oroade sig för hans inflytande över Trump.

Hon ska även ha klargjort att hon inte ville umgås med Epstein och inte heller ville att Trump gjorde det.

Uppgifterna kommer fram samtidigt som det amerikanska justitiedepartementet börjat offentliggöra stora mängder Epstein-relaterade dokument, enligt en ny lag som antogs av kongressen i november.

Epstein var en frekvent gäst på Mar-a-Lago i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Enligt tidigare anställda skickades spa-personal, "oftast unga kvinnor", från klubben till Epsteins närliggande villa i Palm Beach för olika behandlingar. Epstein var inte betalande medlem, men Trump ska ha instruerat personalen att behandla honom som en sådan.

Verksamheten upphörde 2003 efter att en 18-årig medarbetare rapporterat till chefer att Epstein pressat henne på sex. En chef faxade då Trump med uppgifterna och uppmanade honom att porta Epstein. Trump svarade att det var ett "bra brev" och sade åt chefen att "sparka ut honom", enligt tidigare anställda.

Uppgifterna fördes enligt Wall Street Journal vidare till Mar-a-Lagos HR-avdelning, men anmälan gjordes inte till polisen i Palm Beach. En utredning inleddes först två år senare, efter att en förälder anklagat Epstein för att ha förgripit sig på en 14-årig flicka. Epstein greps 2006 efter att flera minderåriga uppgett att han betalat dem för sex.

Trots portningen 2003 korsades Trumps och Epsteins vägar även senare. Bland annat deltog båda i en konkursauktion 2004 om en fastighet i Palm Beach, som Trump vann. Epsteins telefonloggar visar även två samtal från Trump vid den tidpunkten.

Trump har tidigare i år sagt att han bröt med Epstein efter att Epstein enligt honom gjort något olämpligt och därefter inte längre var välkommen på Mar-a-Lago.

"Jag var den enda som gjorde sig av med Epstein, och det långt innan det blev modernt att göra det", skrev Trump på Truth Social på juldagen.

