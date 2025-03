Infowars-reporter "brutalt mördad"

Enligt polisen i Austin, Texas, hittades den 36-årige White skjuten på parkeringsplatsen utanför sitt bostadshus sent på söndagskvällen. Han avled kort därefter på sjukhus.

Ingen har gripits för brottet, men polisen uppges misstänka att han överraskade misstänkta bilinbrottstjuvar som sedan öppnade eld.

Infowars-grundaren Alex Jones beskriver White som ”brutalt mördad” och lyfter fram att han tidigare funnits med på en ukrainsk "fiendelista", vilket Jones menar bör tas i beaktande i utredningen.

– Är mordet Travis Countys åklagare José Garzas fel för att han låtit brottsligheten flöda i Austin? Eller var det en ukrainsk lönnmördarpatrull som fick det att se ut som ett bilinbrott? frågar sig Jones i en sändning.

White själv skrev i juni förra året att han listats som en fiende av Ukraina på grund av sin rapportering för Infowars. Han kopplade samman databasen (Roller Coaster) bakom listan med fiendenamn med USA:s utrikesdepartement och olika globalistiska organisationer.

Hans syster, Kelly Kneale, menar dock att familjen inte tror att White var måltavla för ett riktat mord.

– Han sköts av någon eller några som försökte bryta sig in i hans bil för andra gången, säger hon till The Independent.

Polisen fortsätter att utreda brottet, men har ännu inte presenterat några misstänkta.

