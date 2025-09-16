© X
 

Inga åtgärder mot Umeå-prefekt efter uttalanden om Charlie Kirk

Publicerad 27 september 2025 kl 12.16

Inrikes. Prefekten Per Nilsson vid Konsthögskolan i Umeå hamnar i blåsväder efter ett Facebookinlägg om den konservative debattören Charlie Kirk, som sköts till döds den 10 september. Högskolan meddelar dock att man inte planerar några åtgärder med anledning av det inträffade, rapporterar Riks.

”Men låt oss med honom slå fast; det var värt det”, skrev Nilsson i sitt inlägg, som senare togs bort.

Nilsson, som tillträdde som prefekt den 1 januari 2022, har enligt universitetets beslut ett helhetsansvar för institutionen och ska företräda Umeå universitet samt förmedla dess värden. Han menar dock att hans ord inte var hatfulla.

– Jag anser inte att mitt inlägg är hatfullt, men kan konstatera att det har lästs på det sättet, vilket är synd men ett faktum, säger Nilsson till Riks.

Umeå universitet säger att en prefekt inte har en utpräglad förtroendeställning på samma sätt som andra befattningar.

"En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd vid myndigheten för att den anställde genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter förorsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende", skriver universitetsdirektör Hans Wiklund i ett mejl till Riks.

Beslutet om Nilssons uppdrag gäller till och med den 31 december 2025, men kan sägas upp om särskilda skäl föreligger.

