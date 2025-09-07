© PRIVAT
 

Invandrarläkare våldtog tio patienter – så blir straffet

Publicerad 7 september 2025 kl 15.31

Inrikes. Hovrätten har skärpt straffet för Regnbågsläkarnas tidigare ordförande Christian Abi-Khalil i Uppsala. Han döms nu till åtta års fängelse för tio homosexuella våldtäkter mot patienter, en hårdare bedömning än i tingsrätten där han fick sju år för två våldtäkter och åtta sexuella övergrepp.

Dela artikeln

Straffskärpningen innebär även högre skadestånd. Totalt ska Abi-Khalil betala omkring 1,9 miljoner kronor till de drabbade männen.

– Det här fallet är helt unikt. Under hela min 32-åriga karriär som åklagare har jag aldrig jobbat med något liknande, säger åklagaren till lokal media.

Brotten begicks vid mottagningar i Uppsala och Stockholm.

Patienterna har vittnat om hur de litade på läkaren, men utsattes för sexuella handlingar under vad som uppgavs vara medicinska undersökningar.

Abi-Khalil har hela tiden nekat till brott och hävdat att hans agerande varit medicinskt motiverat. Han riskerar även att förlora sin läkarlegitimation.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Här avrättar Syriens nye justitieminister två kvinnor för otrohet

"Följde dåvarande regler". Klippet med al-Qaida-mannen från IS storhetstid.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sänkt matmoms "en elegant förolämpning mot svenska folket"

Jurist: Sänk skatten på arbete istället. ”Även den som endast tjänar 15.000 kronor i månaden har ett skattetryck på cirka 45–50 procent”.0 

Ekonominyheter

Google spionerade på sina egna användare – får 4 miljarder i böter

Samlade in "webb- och appaktivitet" trots användarnas nej.. "Spåra mig inte"-kryssrutan hade ingen effekt.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.