Invandrarläkare våldtog tio patienter – så blir straffet

Straffskärpningen innebär även högre skadestånd. Totalt ska Abi-Khalil betala omkring 1,9 miljoner kronor till de drabbade männen.

– Det här fallet är helt unikt. Under hela min 32-åriga karriär som åklagare har jag aldrig jobbat med något liknande, säger åklagaren till lokal media.

Brotten begicks vid mottagningar i Uppsala och Stockholm.

Patienterna har vittnat om hur de litade på läkaren, men utsattes för sexuella handlingar under vad som uppgavs vara medicinska undersökningar.

Abi-Khalil har hela tiden nekat till brott och hävdat att hans agerande varit medicinskt motiverat. Han riskerar även att förlora sin läkarlegitimation.