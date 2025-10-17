"Jag hatar honom": Mohamed våldtog Meya, 16, men slipper utvisning – brottet inte tillräckligt allvarligt

Överfallet skedde söndagen den 1 september 2024 när Meya missat bussen och gick genom en gångtunnel efter att ha avslutat sitt skift på McDonalds.

En afrikansk man tog hennes telefon, grep tag i henne och följde efter in i tunneln. Där utsatte han henne för en våldtäkt innan hon lyckades komma loss och fly.

– Jag var helt förstörd, säger Meya till Norran.

Meya och familjen polisanmälde direkt. Efter våldtäkten var Meya hemma från skolan i några dagar. Men den första dagen hon var tillbaka fick hon syn på afrikanen, som heter Yazied Mohamed och kommer från Eritrea, när han stod vid biljardbordet vid skolans matsal.

– Jag fick en panikattack, sprang därifrån och stängde in mig på en toalett, säger Meya till Norran.

Därefter fortsatte hon att flera gånger se Mohamed på stan, på jobbet och i skolan. Det ledde till att hon beslutade sig för att helt enkelt stanna sluta gå till skolan.

Den då 18-årige mannen häktades men friades i tingsrätten på grund av bristande bevisning. Efter att åklagaren överklagat domen gör hovrätten en annan bedömning och dömer Yazied Mohamed till tre års fängelse för våldtäkt. Han ska också betala 240.000 kronor i skadestånd till Meya Åberg.

Yazied Mohamed är medborgare i Eritrea och åklagaren yrkade att han skulle utvisas. Hovrätten konstaterar dock att 19-åringen har flyktingstatus. För att utvisa honom krävs därför enligt lag att gärningen han har begått "utgör ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna kvar i Sverige".

Våldtäkten av 16-åriga Meya är inte ett tillräckligt allvarligt brott för att motivera utvisning, fastslår hovrätten.

"Våldtäkt är alltså i många fall är att betrakta som ett sådant synnerligen grovt brott som kan medföra att en flykting utvisas, men det ska göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Med hänsyn till den aktuella gärningens karaktär och varaktighet finner hovrätten att brottet visserligen är allvarligt men att det inte varit fråga om ett sådant synnerligen grovt brott som kan föranleda ett beslut om utvisning av Yazied Mohamed. Utvisningsyrkandet ska därför avslås", skriver Hovrätten för Övre Norrland i sin dom.

Nämndemannen Sammy Lie (SD) var skiljaktig och ville utvisa Mohamed.

"Till skillnad från majoriteten anser jag att brottet är ett synnerligen grovt brott och att det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta Yazied Mohamed stanna kvar i Sverige. Yazied Mohameds anknytning till Sverige är inte sådan att han inte bör utvisas. Jag anser därför att Yazied Mohamed ska utvisas ur landet och förbjudas att återvända hit", skriver Lie i en skiljaktig mening.

De domare som inte ville utvisa Mohamed var hovrättsråden Lars Viktorsson och Elida Sundkvist, tf. hovrättsassessorn Hanna Hamrén (referent) samt nämndemannen Lena Berggren.

Meya har gått traumabehandling och fått stöd av vänner och familj. Hon hoppas att hennes berättelse får fler att anmäla.