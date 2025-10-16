Här misshandlas Lulle, 17, av AFA-mobben

Händelsen inträffade i söndags i anslutning till en minnesstund för syndikalisten Björn Söderberg vid Medborgarplatsen.

Lulle berättar att sex svartklädda vänsterextremister omringade honom på platån ovanför Stockholms moské. En av dem var Joel Bjurströmer Almgren, som brukar beskrivas som Sveriges farligaste vänsterextremist efter en rad olika politiskt motiverade våldsdåd.

– I och med att jag haft att göra med Joel tidigare och vet hur han brukar bete sig valde jag att plocka upp min telefon och spela in händelsen. Och då kallar han mig för golare. Bakom honom dyker det upp flera andra aktivister med bakgrund inom revolutionära fronten. En terroristgrupp som Joel grundade år 2002, säger Lulle.

– Din fucking luffare asså, säger Bjurströmer Almgren till Lulle i klippet.

I söndags blev jag misshandlad och pepparsprayad av sex stycken beväpnade AFA-aktivister.



Det skedde utanför Stockholms moské, när jag var på väg till Medborgarplatsen för att filma en vänsterextrem minnesstund. pic.twitter.com/LzfFRGEYAc — Lulle (@lulletot) October 16, 2025

Lulle beskriver på Youtube hur vänsterextremisterna slog honom i ansiktet och sprayade honom med pepparspray. Han lyckades efteråt ta sig in på ett café.

– Jag reser mig sedan upp och springer in till ett närliggande café för att få hjälp med att skölja ögonen och att ringa till polisen. När polisen anländer till platsen upprättar de en anmälan och kör hem mig. Smärtan från peppersprayen sitter i i ungefär två timmar, säger Lulle.

Christian Peterson skriver i en genomgång av händelsen att det var AFA-veteranen Hjalmar Hagström som pepparsprayade Lulle i ansiktet. En annan i det vänsterextrema gänget vid moskén var Emma Hagberg, som är gift med Joel Bjurströmer Almgren och har en gedigen bakgrund inom AFA.

Minnesstunden arrangerades av vänsterextrema grupper, däribland Syndikalistiska ungdomsförbundet. Lulle säger att han valde en bakväg till platsen för att undvika uppmärksamhet men att vänsterextremisterna hade egna ordningsvakter som spanade efter meningsmotståndare.

Lulle har trots sin ringa ålder fått mycket negativ uppmärksamhet från den organiserade vänstern i Sverige. Fria Tider rapporterade i somras om hur vänstertidningen Dagens ETC fälldes för att ha brutit mot god publicistisk sed efter att ha pekat ut Lulle – då 16 – som högerextrem och ansvarig för trakasserier, utan att ge honom möjlighet att bemöta påståendena.