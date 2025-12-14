© PXHERE
 

Så skadar covid-vaccinerna musklerna i hjärtat

Publicerad 14 december 2025 kl 13.33

Utrikes. Att MRNA-baserade covidvacciner kan orsaka inflammation i hjärtat beror på en kraftig immunreaktion, enligt ny forskning. Unga män är den grupp som löper störst risk, rapporterar The Telegraph i en artikel som bygger på en ny studie från Stanford University, publicerad i tidskriften Science Translational Medicine.

Dela artikeln

I Storbritannien har över 2.000 personer drabbats av hjärtmuskelinflammation, så kallad myokardit, eller inflammation i hjärtsäcken, perikardit, efter covidvaccination.

Majoriteten av fallen kopplas till mRNA-vacciner från Pfizer och Moderna, som fungerar genom att tillföra kroppen genetiska instruktioner för att tillverka coronavirusets spikprotein.

Forskarna vid Stanford har funnit att immunförsvaret i vissa fall reagerar kraftigt på det främmande mRNA:t i vaccinet. Det kan leda till en frisättning av cytokiner, signalproteiner som är nödvändiga för att bekämpa virus men som i höga nivåer kan orsaka inflammation och skada hjärtceller.

– Vår studie visar att vaccinet i grunden gör det som är avsett, nämligen att skapa ett långvarigt immunologiskt minne mot framtida infektioner, säger professor Joseph Wu, chef för Stanford Cardiovascular Institute, till The Telegraph.

– Men i den akuta fasen kan vaccinet utlösa en cytokinstorm som gör att patienten mår dåligt, med feber, muskelvärk och ledsmärtor, symtom som oftast lindras med vanliga antiinflammatoriska läkemedel men som i mycket sällsynta fall kan leda till myokardit, säger han till The Telegraph.

– Cytokiner är avgörande för immunförsvaret, men i stora mängder kan de bli toxiska. I framtiden kan man utveckla bättre och säkrare vacciner som behåller det långsiktiga skyddet men minskar den kortsiktiga inflammationen, säger han.

Risken för vaccinutlöst myokardit uppskattas till omkring ett fall per 140 000 vaccinerade efter första dosen och cirka ett fall per 32 000 efter den andra. Bland män under 30 år är förekomsten högre, omkring ett fall per 16 750 vaccinationer. Tillståndet är fortfarande mycket ovanligt.

Symtomen uppträder vanligen inom en till tre dagar efter vaccination och kan omfatta bröstsmärta, andfåddhet, feber och hjärtklappning. De flesta tillfrisknar snabbt, men i sällsynta fall krävs sjukhusvård och det har förekommit dödsfall.

Tidigare studier visar att den kortsiktiga risken för hjärtproblem kan vara högre efter vaccination än efter covidinfektion under den första veckan. På längre sikt är dock risken för hjärt- och kärlkomplikationer större hos dem som smittas av coronaviruset, vilket gör att experter fortsatt bedömer vaccination som det säkrare alternativet.

I studien analyserades blodprover från vaccinerade personer, både med och utan myokardit. Hos dem som utvecklade hjärtinflammation fann forskarna förhöjda nivåer av två specifika signalproteiner som tillsammans förstärker immunreaktionen och kan skada hjärtat.

Professor Wu uppger att han misstänkte att genistein, ett antiinflammatoriskt ämne som finns naturligt i soja, skulle kunna motverka denna effekt. I laboratorie- och djurförsök minskade genistein den hjärtskada som annars uppstod efter vaccination.

– Genistein tas upp ganska dåligt av kroppen när det intas via munnen. Ingen har någonsin överdoserat genom att äta tofu, säger han.

Forskarna betonar att resultaten inte förändrar den övergripande risk–nytta-bedömningen för covidvacciner, men att de kan bidra till utvecklingen av framtida mRNA-vacciner med färre biverkningar.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bianca-iraniern vill bli raderad från blogg

”Begär att ni genast tar bort mitt namn". Hotar bloggare med GDPR efter stalkingen.0 

Ekonominyheter

Husqvarna och ABU Garcia stänger i Sverige

"Beskedet är fruktansvärt".. Tufft för vanliga industrier i en tid av krig och bolån.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Massivt folkligt stöd för Dansk Folkepartis återvandringsplan

Går betydligt längre än SD – och väljarna älskar det. Majoritet för att helt enkelt skicka hem alla invandrare som går på bidrag.0 

Mer från Utrikes

Vitryssland friger politiska fångar efter Trump-samtal

Totalt släpps 123 personer ur vitryskt fängelse.. I utbyte går USA med på att lätta sanktionerna mot vitrysk kaliumkarbonat.0 

Ryska kvinnor gifter sig med män som ska till fronten – för att få änkepension

Gifte sig med en ny soldat direkt efter dödsfallet.. Nu vill Ryssland kriminalisera kvinnornas agerande.0 

Iran bombar regnmoln som vägrar regna

Sätter in elitstyrkan mot vädergudarna.. Men effekten av metoden är oftast marginell.0 

Arab hade 28 olika identiteter

Rekordupptäckten i tyska Aachen. Visade sig förekomma med nära 30 olika namn i polisens efterlysningssystem.0 

Vetenskap

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Kultur

Miss Finland mister sin krona – efter att ha gjort så här. "Lunch med kines."0 

Vita woke-kvinnornas vrede när vitt blir årets färg. Efter Sydney Sweeney-kontroversen.0 Plus