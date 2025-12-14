Så skadar covid-vaccinerna musklerna i hjärtat

I Storbritannien har över 2.000 personer drabbats av hjärtmuskelinflammation, så kallad myokardit, eller inflammation i hjärtsäcken, perikardit, efter covidvaccination.

Majoriteten av fallen kopplas till mRNA-vacciner från Pfizer och Moderna, som fungerar genom att tillföra kroppen genetiska instruktioner för att tillverka coronavirusets spikprotein.

Forskarna vid Stanford har funnit att immunförsvaret i vissa fall reagerar kraftigt på det främmande mRNA:t i vaccinet. Det kan leda till en frisättning av cytokiner, signalproteiner som är nödvändiga för att bekämpa virus men som i höga nivåer kan orsaka inflammation och skada hjärtceller.

– Vår studie visar att vaccinet i grunden gör det som är avsett, nämligen att skapa ett långvarigt immunologiskt minne mot framtida infektioner, säger professor Joseph Wu, chef för Stanford Cardiovascular Institute, till The Telegraph.

– Men i den akuta fasen kan vaccinet utlösa en cytokinstorm som gör att patienten mår dåligt, med feber, muskelvärk och ledsmärtor, symtom som oftast lindras med vanliga antiinflammatoriska läkemedel men som i mycket sällsynta fall kan leda till myokardit, säger han till The Telegraph.

– Cytokiner är avgörande för immunförsvaret, men i stora mängder kan de bli toxiska. I framtiden kan man utveckla bättre och säkrare vacciner som behåller det långsiktiga skyddet men minskar den kortsiktiga inflammationen, säger han.

Risken för vaccinutlöst myokardit uppskattas till omkring ett fall per 140 000 vaccinerade efter första dosen och cirka ett fall per 32 000 efter den andra. Bland män under 30 år är förekomsten högre, omkring ett fall per 16 750 vaccinationer. Tillståndet är fortfarande mycket ovanligt.

Symtomen uppträder vanligen inom en till tre dagar efter vaccination och kan omfatta bröstsmärta, andfåddhet, feber och hjärtklappning. De flesta tillfrisknar snabbt, men i sällsynta fall krävs sjukhusvård och det har förekommit dödsfall.

Tidigare studier visar att den kortsiktiga risken för hjärtproblem kan vara högre efter vaccination än efter covidinfektion under den första veckan. På längre sikt är dock risken för hjärt- och kärlkomplikationer större hos dem som smittas av coronaviruset, vilket gör att experter fortsatt bedömer vaccination som det säkrare alternativet.

I studien analyserades blodprover från vaccinerade personer, både med och utan myokardit. Hos dem som utvecklade hjärtinflammation fann forskarna förhöjda nivåer av två specifika signalproteiner som tillsammans förstärker immunreaktionen och kan skada hjärtat.

Professor Wu uppger att han misstänkte att genistein, ett antiinflammatoriskt ämne som finns naturligt i soja, skulle kunna motverka denna effekt. I laboratorie- och djurförsök minskade genistein den hjärtskada som annars uppstod efter vaccination.

– Genistein tas upp ganska dåligt av kroppen när det intas via munnen. Ingen har någonsin överdoserat genom att äta tofu, säger han.

Forskarna betonar att resultaten inte förändrar den övergripande risk–nytta-bedömningen för covidvacciner, men att de kan bidra till utvecklingen av framtida mRNA-vacciner med färre biverkningar.