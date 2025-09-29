© Robin Bäckman
Jan Jönsson plockar upp ett järnrör från gatan i en färsk kampanjfilm riktad mot SD. Tidigare har han bland annat klätt ut sig till transvestit och läst sagor för småbarn för att få publicitet.

Jan Jönsson (L) hoppar av om SD får ministerposter

Scrolla för video...

Publicerad 29 september 2025 kl 12.29

Inrikes. Liberalernas oppositionsråd i Stockholm, Jan Jönsson, lanserar en ny kampanj med udden mot Sverigedemokraterna – samtidigt som L snabbt närmar sig sitt vägval om SD:s plats i en framtida regering. Han meddelar att han lämnar sin post om Liberalerna beslutar att öppna för SD-ministrar.

Dela artikeln

– Jag lämnar om vi öppnar för att SD ska ha ministrar, men det ser jag inte som ett troligt scenario, säger Jan Jönsson till Expressen.

Frågan om SD-ministrar ska avgöras på Liberalernas landsmöte i november, efter att partistyrelsen behandlat saken den 10 oktober. Enligt medieuppgifter ser det ut som om L kommer att gå med på att sitta i en framtida regering med SD.

Jönsson varnar å sin sida för att ge SD mer inflytande och säger att partiet saknar gemensam "värdegrund" med L.

– För mig är det svårt att vara en ledande person i Liberalerna om partiet skulle öppna för sverigedemokrater som ministrar. Men som sagt, jag ser inte det framför mig.

På en direkt fråga om han i så fall lämnar sin post efter valet svarar Jönsson:

– Ja.

L-toppen är samtidigt aktuell med en ny "humoristisk" kampanj med udden riktad mot Sverigedemokraterna, skriver Expressen. Kampanjfilmen publiceras i sociala medier och tar ställning för ett "öppet" Stockholm – och Jönsson syns bland annat gå och plocka upp ett järnrör och gå iväg med det till soporna:

27-årige Hamid från Afghanistan: Ingen tar ut soporna på mitt asylboende

Vill att myndigheterna agerar. "Ibland känns det inte som att jag bor i ett utvecklat land"0 Plus

Irakisk bloggerska bränner sitt svenska pass – lovar att aldrig återvända

Reaktionerna blev nog inte de hon väntat sig. "Koranbränningarna ger överraskande fördelar."0 Plus

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Nyheter från förstasidan

1.000 Northvolt-anställda får stanna i Sverige

Migrationsverket avvaktar med att dra in arbetstillstånd. Hänvisar till Lytens köp av konkursboet.0 

Ekonominyheter

Guldkaoset en förvarning om skenande inflation – "inte besegrad"

Bankjätten: "Alla bör placera 20 procent av sin förmögenhet i guld".. Folk säljer obligationer, fastigheter och aktier för att köpa ädelmetallen när inflationsspöket skrämmer igen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.