Jan Jönsson (L) hoppar av om SD får ministerposter

– Jag lämnar om vi öppnar för att SD ska ha ministrar, men det ser jag inte som ett troligt scenario, säger Jan Jönsson till Expressen.

Frågan om SD-ministrar ska avgöras på Liberalernas landsmöte i november, efter att partistyrelsen behandlat saken den 10 oktober. Enligt medieuppgifter ser det ut som om L kommer att gå med på att sitta i en framtida regering med SD.

Jönsson varnar å sin sida för att ge SD mer inflytande och säger att partiet saknar gemensam "värdegrund" med L.

– För mig är det svårt att vara en ledande person i Liberalerna om partiet skulle öppna för sverigedemokrater som ministrar. Men som sagt, jag ser inte det framför mig.

På en direkt fråga om han i så fall lämnar sin post efter valet svarar Jönsson:

– Ja.

L-toppen är samtidigt aktuell med en ny "humoristisk" kampanj med udden riktad mot Sverigedemokraterna, skriver Expressen. Kampanjfilmen publiceras i sociala medier och tar ställning för ett "öppet" Stockholm – och Jönsson syns bland annat gå och plocka upp ett järnrör och gå iväg med det till soporna: