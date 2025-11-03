Lämnar skrattande butiken – med en påse fylld med guld

Enligt "Efterlyst" i TV3 klev männen den 22 oktober först in i en butik på Södra Tullgatan och pratade engelska med personalen. Kort därpå dök de upp på Guldfynd på Södergatan.

Där ska de ha vunnit personalens förtroende, bett att få se exklusiva smycken och återkommit flera gånger medan fler varor hämtades.

Till slut låg det de ville titta på framdukat på disken. När expediten packade silversmycken i en påse lyckades duon samtidigt gömma undan en annan påse – som fylldes med guld.

En minut senare lämnade de leende butiken med bytet, som värderas till 330.000 kronor.

Den som känner igen männen eller vet något om bröllopsbedrägeriet i Malmö uppmanas ringa Efterlyst på 08-702 00 90.