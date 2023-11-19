© Khamenei.ir
Iran: Inget samarbete med USA så länge de stöder Israel

Publicerad 3 november 2025 kl 14.32

Utrikes. Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei meddelar nu att något samarbete med USA inte är möjligt så länge Washington fortsätter stödja Israel och behålla sina militära baser i Mellanöstern.

Uttalandet kom under ett möte med studenter i Teheran på måndagen, rapporterar Reuters.

– Amerikanerna säger ibland att de vill samarbeta med Iran. Samarbete med Iran är inte möjligt så länge USA fortsätter att stödja den fördömda sionistregimen, upprätthåller militära baser och lägger sig i regionens angelägenheter, sade Khamenei enligt iranska statliga medier.

Uttalandet kommer samtidigt som president Donald Trumps regering försöker öka pressen på Teheran. Trump sade i oktober att USA är redo att sluta ett avtal med Iran när landet är berett till det, och beskrev då att ”vänskapens och samarbetets hand är utsträckt”.

Bakgrunden är att Trump hjälpte Israel att bomba Iran i somras, och Israel bedöms nu vilja sätta igång kriget igen – helst med massiv uppbackning från USA:s militärmakt.

Iran och USA har hittills hållit fem rundor av kärnförhandlingar, men samtalen avbröts efter det tolv dagar långa kriget i juni.

Förhandlingarna har därefter kört fast, bland annat på frågan om Irans urananrikning. Västerländska länder vill se att anrikningen stoppas helt för att förhindra ett möjligt kärnvapenprogram – något som Teheran vägrar gå med på.

