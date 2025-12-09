Israels besked: Trumps "gula linje" är nu vår nya gräns

Den "gula linjen" ingår i Trumps 20-punktsplan för ett eldupphör och löper tvärs genom Gazaremsan – och omfattar 58 procent av området.

Enligt The Guardian gav Zamir ett tydligt besked till soldaterna om att Israel avser att ligga kvar på sina nuvarande positioner.

– Den gula linjen är en ny gränslinje, som fungerar som en framskjuten försvarslinje för våra samhällen och en linje för operativ verksamhet, sade Zamir under besöket i norra Gaza.

Enligt den engelskspråkiga utskrift som militären lämnat ut innebär linjen i praktiken att Israel kontrollerar mer än halva Gazaremsan, inklusive större delen av jordbruksmarken och gränsövergången mot Egypten.

– Vi har operativ kontroll över stora delar av Gazaremsan och vi kommer att stanna kvar längs de här försvarslinjerna, sade han.

Zamirs uttalanden går på tvärs mot eldupphörsavtalet som undertecknades i oktober. Där slås det uttryckligen fast att "Israel kommer inte att ockupera eller annektera Gaza". Trumps plan förbinder också den israeliska armén att "successivt lämna över" palestinskt territorium till en internationell säkerhetsstyrka tills den "dragit sig helt tillbaka från Gaza", med undantag för en mindre säkerhetszon vid gränsen.

I praktiken har palestinier tvingats bort från den östra delen av Gazaremsan genom bombningar och evakueringsorder. Nästan hela den kvarvarande befolkningen – mer än två miljoner människor – är nu instängd i ett smalt bälte av sanddyner längs kusten, på en yta mindre än Washington DC.

Den israeliska regeringen vill inte säga rakt ut om Zamirs uttalanden är officiell politik. En anonym tjänsteman nöjer sig med att hävda att styrkorna "är utplacerade i Gaza i enlighet med eldupphörsplanen" och anklagar Hamas för att bryta avtalet, enligt Guardian. Samtidigt kopplas ett israeliskt tillbakadragande i avtalet till att Hamas avväpnas – utan att någon mekanism eller tidsplan fastlagts.

På marken fortsätter Israel samtidigt att befästa den nya linjen. Armén har byggt betongbefästa posteringar längs "gula linjen" och deklarerat att det är en dödlig gräns, trots att vapenvila råder och markeringarna inte alltid är tydliga.

Israeliska soldater har upprepade gånger skjutit ihjäl palestinier som de påstår hade korsat linjen, inklusive två småbarn som skulle samla ved.

Betongpollare som lagts ut för att markera vissa sträckor har också använts för att utvidga Israels militära kontrollområde inne i Gaza. Satellitbilder visar enligt Guardian att markörer placerats hundratals meter bortom den gräns som ritats in på eldupphörskartorna.