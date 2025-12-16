Oro när israeliska ex-spioner får kontroll över européers patientjournaler

Zivver, med bas i Amsterdam, levererar krypteringslösningar och säker datautväxling till bland annat sjukhus, domstolar och invandringsmyndigheter i flera europeiska länder, däribland Tyskland och Storbritannien.

Follow the Money rapporterar att Zivver tekniskt ska kunna läsa innehållet i meddelanden som skickas via systemet.

Ledningen på Zivver har en bakgrund inom israelisk underrättelsetjänst. VD Jonathan Yaron, till exempel, tjänstgjorde på den ökända israeliska militära underrättelseenheten 8200 innan han var med och grundade företaget.

Andra viktiga chefer, såsom produktchef Ron Margalit och fusions- och förvärvschef Uri Kedem, har en liknande bakgrund. Margalit har arbetat på den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus kansli. Dessa band har fått experter att ifrågasätta om sådana kopplingar skulle kunna äventyra integriteten för känsliga europeiska personuppgifter, enligt Follow the Money.

Bert Hubert, en tidigare tillsynsföreträdare för nederländska underrättelsetjänster, säger att tillgång till kommunikationsflöden ingår i Israels långsiktiga strategi och att Zivver passar in i den bilden.

En del av kritiken handlar om amerikanska lagar som kan ge myndigheter rätt att kräva ut data som lagras eller kontrolleras av amerikanska företag, även om uppgifterna rör utländska medborgare. Det skulle kunna innebära att europeiska uppgifter om exempelvis hälsa, rättsärenden och identitet potentiellt blir tillgängliga för amerikanska myndigheter.

Zivver avvisar uppgifterna om att kunddata skulle vara åtkomliga för obehöriga och uppger att systemen inte tillåter oauktoriserad åtkomst till kundkommunikation.