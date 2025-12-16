© FT BILD/ARKIV
 

Tolvåring avrättade man i Malmö: "Man blir förskräckt – vart är vi på väg?"

Publicerad 16 december 2025 kl 16.01

Inrikes. En 12-årig pojke misstänks ha skjutit ihjäl en 21-årig man i Oxie. Eftersom pojken inte är straffmyndig har han i stället omhändertagits av socialtjänsten.
– Jag känner inte till något fullbordat mord med en så ung misstänkt, säger Manne Gerell, docent i kriminologi, till Sydsvenskan.

Skottlossningen inträffade vid 22.30-tiden på fredagskvällen den 12 december.

21-åringen satt i baksätet i en Audi som körde längs Galgebacksvägen i Oxie tillsammans med vänner. Flera skott avlossades och minst en kula gick in i bilen och träffade mannen. Ingen annan i fordonet skadades.

Rasem Chebil, operativt ansvarig på utredningssektionen vid Malmöpolisen, är förfärad över händelsen och konstaterar att våldet kryper ner i åldrarna.

– Man blir förskräckt, vart är vi på väg? Hur kan man ens använda så unga människor? säger han till Sydsvenskan.

Mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En mordutredning inleddes och spåren ledde till den nu misstänkte 12-åringen, som enligt Sydsvenskan inte bor i Malmö utan misstänks ha rest dit för att utföra dådet.

Barn och tonåringar har de senaste åren i allt högre grad rekryterats via sociala medier till grova våldsbrott som skjutningar och sprängningar. Löften om pengar följs ofta av hot och hårda påtryckningar.

Åklagare Caroline Carlquist har beslutat att inleda en så kallad LUL-31:a, en utredning som rör icke straffmyndiga som misstänks för allvarliga brott. Syftet är att klarlägga om barnet är skyldigt, som underlag för socialtjänstens fortsatta arbete.

Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning vill inte uttala sig om det enskilda fallet.

Nyheter från förstasidan

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

 

