Juholt tog emot hederspris – för sin mustasch

Publicerad 30 oktober 2025 kl 18.04

Inrikes. Den tidigare S-ledaren Håkan Juholt tilldelas Mustaschkampens hederspris. Utmärkelsen delades ut vid kampanjens invigning på Sturehof och går till en person som under året har gett mustaschen positiv uppmärksamhet och ett större värde.

Priset delas ut av Prostatacancerförbundet inom ramen för den årliga Mustaschkampen, som syftar till att öka kunskapen om prostatacancer. Enligt förbundet är det första gången hederspriset delas ut.

– Jag är mycket hedrad över denna fina utmärkelse. I år firar min mustasch dessutom 50 år, så det känns extra roligt att den nu får vara med och göra skillnad på riktigt, säger Håkan Juholt i ett uttalande.

Juholt hyllas i motiveringen för sin långvariga och profilerade mustasch.

"Håkan Juholt har varit partiledare, riksdagsledamot i över 20 år, ambassadör i Island och Sydafrika. Han har alltid varit känd för sin mustasch. Med glimten i ögat, har han ofta talat om sin ansiktsbehåring, men också lyft hur viktig Mustaschen är. Han har givit goda råd om hur man vårdar sin mustasch men även hur man tar ansvar för sin mustasch. Han har sagt att Mustaschen är en markör för Mustaschkampens viktiga insamling mot prostatacancer. Hans mustasch sägs även ha varit modellen då Cancerfonden startade sin mustaschkamp", lyder motiveringen.

Årets pris består av ett diplom och en skulptur skapad av konstnären Ylva Junfelt.

Håkan Juholt var ordförande för Socialdemokraterna från den 25 mars 2011 till den 21 januari 2012.

