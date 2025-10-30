© Polisen
Händelsen i Vasastan i Göteborg fångades på bild.

Pojke la osäkrad handgranat i barnvagn – mitt i Göteborg

Publicerad 30 oktober 2025 kl 18.54

Utrikes. En 15-åring reste från Vänersborg till centrala Göteborg med en skarp handgranat och placerade den i en port på Viktoriagatan i Vasastan. När granaten inte detonerade gömde han den i en barnvagn på Nedre Fogelbergsgatan. Nu åtalas pojken, rapporterar Göteborgs-Posten.

Enligt utredningen hade pojken kontakt med en anonym beställare via apparna Snapchat och Signal.

Granaten detonerade inte när den placerats vid den tilltänkta porten i slutet av augusti. Pojken återvände då till platsen och plockade med sig den skarpladdade handgranaten och gömde den i en barnvagn på Nedre Fogelbergsgatan, skriver GP.

Han uppger att han lockats av ett erbjudande om 10.000 kronor, men att inga pengar betalades ut.

– Min kontakt berättade att jag kunde få lite pengar om jag gjorde den här lilla saken, säger pojken i förhör.

– Att göra det var ganska dumt när man tänker efter, medger han.

I det första förhöret nekade han. Dagen därpå ändrade han sig:

– Jag erkänner. Jo, jag skulle ta den där granaten och lägga den där.

Polisen beskriver upplägget som ”crime as a service”, där uppdrag läggs ut på nätet och unga lockas att utföra grova brott.

Regionpolischefen Hampus Nygårds säger att betalning ofta uteblir. Han pekar på att motivbilden bland unga är bredare än pengar.

– Drivkrafterna till varför de begår den här typen av brott när de är 10, 12, 14 år är sannolikt mer komplexa än att det bara handlar om pengarna. Det handlar om tillhörighet och sådana saker, sade Hampus Nygårds under en pressträff, enligt GP.

Polisens bedömning är att den sannolika måltavlan var en man med lång historik i Storgöteborgs kriminella miljö. Samma adress utsattes för en sprängning i trapphuset i april 2024.

