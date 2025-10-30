© Polisen
 

Trots förnedringsrånen: Ingen har någonsin dömts för hatbrott mot svenskar

Publicerad 30 oktober 2025 kl 17.02

Inrikes. Regeringen vill att Brå för första gången kartlägger hatbrott riktade mot svenskar. Samtidigt visar en granskning från Riks att det inte finns några domar någonsin gällande hatbrott där svenskar är offer. Och inget tyder på att någon åklagare någonsin ens har yrkat att en invandrare som begått brott mot svenskar ska dömas till straffskärpning på grund av hatbrott.

Fria Tider har i många år uppmärksammat det faktum att åklagare aldrig använder rubriceringen hatbrott mot invandrare som begår brott mot svenskar – trots alla rapporter om förnedringsbrott mot unga svenskar.

Ett uppmärksammat exempel är ett förnedringsrån i Stockholm 2020 där två gärningsmän dömdes efter att ha misshandlat, filmat och urinerat på en svensk pojke.

– Jävla vidriga svenne, ropade invandrarna i samband med övergreppet.

Trots det yrkades ingen hatbrottsskärpning.

Mirna Lelic, som var åklagare i målet, skriver till Riks att bestämmelsen även kan träffa rasism mot svenskar:

"Regeln kan vara tillämplig inte bara när svenskar ger sig på invandrare utan också i den motsatta situationen. Men hittills har ingen prövning skett i svensk domstol."

På frågan om hon själv övervägde att skärpa straffet med hänvisning till hatbrottsmotiv svarar hon:

"Kan dessvärre inte svara på detta eftersom frågan rör ett ärende som är fem år gammalt, och jag minns tyvärr inte alla detaljer gällande målet."

I ett annat fall i Umeå dömdes i september förra året en 17-åring för olaga tvång efter att ha tvingat en åttaårig pojke att klä av sig och göra armhävningar. Gärningsmannen sade i förhör:

– Han såg ut som en rasist. Tänker att han röstar på SD när han blir äldre.

Trots det övervägde den ansvariga åklagaren, Edvard Breitholtz, aldrig ens att yrka på straffskärpning för hatbrott.

– Jag tolkar inte det som han säger i det förhöret som att han motiverar dådet med den beskrivningen av målsäganden. Jag tolkar det som att han ger det som en förklaring till varför han tror målsäganden påstår att han har gjort det här. Så det övervägdes aldrig att att kräva en straffskärpning på den grunden, säger Breitholtz till Riks.

Regeringen gav under hösten Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om hatbrott – även sådana som riktas mot svenskar. För första gången nämns hatbrott mot "den svenska majoritetsbefolkningen" i ett regeringsuppdrag.

Brå uppger för Riks att hatbrott mot majoritetsbefolkningen redan ingår i statistiken, men att fallen är så få att de inte kan särredovisas. Enligt myndigheten har det nya regeringsuppdraget ännu inte formellt kommit in.

