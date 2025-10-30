Tre års fängelse för Israel-älskande 69-åring som körde in i demonstration

Händelsen inträffade den 10 augusti 2024 när ett demonstrationståg med över 80 deltagare – bland dem 28 barn – gick genom Borås för att protestera "mot det som pågår i Palestina".

Enligt domen från Borås tingsrätt körde 69-åringen medvetet in i och igenom demonstrationståget med sin bil efter att först ha hamnat på gågatan av misstag.

Av mannens många inlägg på sociala medier framgår att han älskar Israel och betraktar palestinier som antisemitiska "nazister" som måste utplånas.

Tingsrätten konstaterar att mannen i början kan ha kört fel, men att han när han insåg demonstranternas budskap medvetet valde att accelerera mot folkmassan. Flera vittnen berättade att han samtidigt ropade glåpord som ”jävla nazister”.

Två personer träffades av bilen när mannen backade, men klarade sig med lindriga skador.

Enligt domstolen har det "varit fråga om ett farligt och hänsynslöst agerande där ett stort antal av personerna i demonstrationståget har riskerat att bli påkörda och skadas”.

Av utredningen framkom att mannen under sommaren 2024 spridit ett stort antal inlägg om palestinier och muslimer på sina konton på Facebook och X (tidigare Twitter). I flera inlägg skrev han att samtliga palestinier borde ”elimineras”, ”slaktas” och kallade dem ”bäst döda”. Enligt mannens världsbild måste palestinierna utrotas helt och hållet eftersom de är ett hot mot judarna.

Han erkände själv i en intervju med SD:s mediekanal Riks att han skrivit inläggen – något som användes emot honom under rättegången:

– Jag har skrivit det, och det står jag för, sade han i intervjun.

Tingsrätten bedömer att inläggen uttryckte tydlig missaktning mot palestinier och muslimer och utgör hets mot folkgrupp.

1,8 miljoner i skadestånd

Totalt 81 demonstranter, varav 28 barn, begärde skadestånd för kränkning. Tingsrätten har beslutat att 36 av dem får 50.000 kronor var – de som blev påkörda eller riskerade att bli påkörda – vilket sammanlagt uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor

Domstolen skriver att ett motiv för brottet var att kränka demonstranternas nationella och etniska ursprung som palestinier, vilket försvårade brottet.

Även om tingsrätten accepterar att körningen inte var planerad i förväg anser domarna att mannen medvetet agerade av ideologisk övertygelse när han insåg vad demonstrationen gällde.

69-åringen, som i rätten hävdat minnesluckor och sagt att han inte haft uppsåt att skada någon, döms nu till fängelse i tre år. Mannens ålder har beaktats i mildrande riktning, men straffmätningsvärdet ansågs så högt att inget annat än fängelse kunde komma i fråga. Han ska också betala 1.000 kronor till brottsofferfonden.