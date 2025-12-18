Julian Assange anmäler förra SVT-chefen för brott mot mänskligheten

I anmälan hävdar Assange att utbetalningen av fredspriset strider mot Alfred Nobels testamente och i stället aktivt bidrar till krig och grova internationella brott.

Han vill att svenska myndigheter omedelbart fryser prispengarna på 11 miljoner kronor till María Corina Machado.

– Alfred Nobels fredsfond får inte användas för att främja krig, säger Assange enligt ett pressmeddelande från Wikileaks.

Brottsanmälan har skickats till både Ekobrottsmyndigheten och Krigsbrottsenheten. Enligt Wikileaks gäller misstankarna bland annat grov förskingring, trolöshet mot huvudman, medhjälp till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten samt finansiering av aggressionsbrott.

Assange pekar särskilt ut Nobelstiftelsens ansvar för prispengarna och konstaterar att den norska Nobelkommitténs ansvar för att besluta om priset inte upphäver svenska förvaltares juridiska skyldigheter.

– Varje utbetalning som strider mot testamentet utgör förskingring ur fonden, säger Assange.

Fredspristagaren: Våld enda vägen framåt

Bakgrunden är den nya fredspristagaren María Corina Machados öppna stöd för en amerikansk militär intervention mot Venezuela. Enligt anmälan har hon vid upprepade tillfällen uppmanat USA att använda militärt våld mot landet.

– Militär upptrappning kan vara den enda vägen. USA kan behöva ingripa direkt, sade Machado den 30 oktober 2025, enligt handlingarna.

Assange noterar att Machado även har kallat USA:s utomrättsliga dödsattacker mot civila fartyg för "berättigade" och "visionära" – samt hyllat Israels krigföring i Gaza, där tiotusentals barn dödats.

I anmälan hänvisas också till tidigare uttalanden inför USA:s kongress.

– Den enda återstående vägen är att använda våld, sade hon 2014.

Enligt Wikileaks har Assange begärt att svenska myndigheter fryser prispengarna, säkrar dokumentation och förhör företrädare för Nobelstiftelsen. Han vill även att ärendet vid behov ska hänskjutas till Internationella brottmålsdomstolen.

– Detta krävs för att Nobels fredspris inte permanent ska förvandlas från ett fredsinstrument till ett krigsinstrument, säger Julian Assange.