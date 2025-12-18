Överåklagaren: Stig Engström felaktigt utpekad – men Palmeutredningen återupptas inte

Beskedet gäller en begäran om överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme på Sveavägen i Stockholm den 28 februari 1986.

Den 25 september 2025 kom en begäran in om att återuppta förundersökningen. Den hänvisade till möjligheten att med ny dna-teknik få fram bevisning genom nya analyser och prover från Olof Palmes rock.

Överåklagare Lennart Guné konstaterar att en sådan åtgärd kräver att förundersökningen först tas upp igen, men att det inte har varit möjligt inom ramen för den tidigare motiveringen, som gick ut på att Stig Engström var skyldig.

– Den begärda åtgärden kan inte vidtas utan att förundersökningen tas upp igen. Och det är inte rättsligt möjligt att återuppta förundersökningen så länge som nedläggningsbeslutet grundas på att den misstänkte är avliden, säger överåklagare Lennart Guné i ett pressmeddelande.

Han uppger att han därför granskat bevisningen mot Stig Engström och även tagit del av omständigheter som talar emot att han är gärningsman.

– Sammantaget är det min bedömning att bevisningen inte är tillräcklig för att ligga till grund för ett utpekande av honom.

Samtidigt säger Guné att han inte har underlag att återuppta förundersökningen för förnyade analyser och provtagningar av Palmes rock.

Förundersökningen ska därför fortsatt vara nedlagd, men med en annan motivering än den som angavs 2020.

– Det finns inte idag några för mig kända omständigheter som har förutsättningar att leda en återupptagen förundersökning till åtal och dom. Förundersökningen ska därför fortsatt vara nedlagd men med en annan motivering: På det utredningsmaterial som nu finns går det inte att bevisa vem som är gärningsman och ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger Lennart Guné.

Olof Palmes son Mårten Palme säger till SVT att han inte kände till att bevisningen granskats på nytt.

– Jag visste inte att det pågick.

Åklagarmyndigheten håller presskonferens om ärendet klockan 14 på torsdagen.