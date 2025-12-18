© Gage Skidmore
JD Vance

Vance: "Jag tror bara på de konspirationsteorier som är sanna"

Publicerad 18 december 2025 kl 07.48

Utrikes. USA:s vicepresident slår tillbaka efter att ha kallats "konspirationsteoretiker". I ett svar till en reporter förklarar JD Vance att han bara tror på "konspirationsteorier" som senare visar sig stämma efter att media utmålat dem som falska. Exempelvis att det var orimligt att låta treåringar bära covidskydd eller att Joe Biden i slutet av sin presidentskap inte kunde sköta jobbet ordentligt.

Dela artikeln

Vanity Fair beskriver i en intervjuserie om Wiles hur hon i förbifarten fällde kommentaren om Vance.

Andra medier, bland annat The Washington Post, tog därefter fasta på formuleringen och kopplade den till påstådd friktion i administrationen.

Wiles gick senare ut på X och kallade artikeln för "ohederligt vinklad" och hävdade att den utelämnade "viktig kontext" för att skapa en "kaotisk och negativ berättelse" om laget runt president Trump.

Men när Vance i Pennsylvania fick en fråga från en reporter från The Washington Post om stämpeln "konspirationsteoretiker" valde han oväntat att omfamna den.

– Ibland är jag en konspirationsteoretiker, men jag tror bara på de konspirationsteorier som är sanna, sade vicepresidenten.

Han fortsatte med att räkna upp exempel på sådant han menar först avfärdats som "konspirationer", bland annat kritik mot att låta treåringar bära munskydd under covid-19, och påståenden om att medier och myndigheter mörkade att Joe Biden inte klarade jobbet på grund av sin ålder.

– Så, åtminstone när det gäller några av de här konspirationsteorierna visar det sig att en konspirationsteori bara är något som var sant sex månader innan medierna erkände det, säger Vance.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Hemtjänstman våldtog 100-åring – slipper utvisning

Domaren Mohamed: "Vore oproportionerligt." Tingsrätten vägrar utvisa Shakir Mahmoud Shakir, 38, efter dådet i Stockholm.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.