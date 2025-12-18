Vance: "Jag tror bara på de konspirationsteorier som är sanna"

Vanity Fair beskriver i en intervjuserie om Wiles hur hon i förbifarten fällde kommentaren om Vance.

Andra medier, bland annat The Washington Post, tog därefter fasta på formuleringen och kopplade den till påstådd friktion i administrationen.

Wiles gick senare ut på X och kallade artikeln för "ohederligt vinklad" och hävdade att den utelämnade "viktig kontext" för att skapa en "kaotisk och negativ berättelse" om laget runt president Trump.

Men när Vance i Pennsylvania fick en fråga från en reporter från The Washington Post om stämpeln "konspirationsteoretiker" valde han oväntat att omfamna den.

– Ibland är jag en konspirationsteoretiker, men jag tror bara på de konspirationsteorier som är sanna, sade vicepresidenten.

Han fortsatte med att räkna upp exempel på sådant han menar först avfärdats som "konspirationer", bland annat kritik mot att låta treåringar bära munskydd under covid-19, och påståenden om att medier och myndigheter mörkade att Joe Biden inte klarade jobbet på grund av sin ålder.

– Så, åtminstone när det gäller några av de här konspirationsteorierna visar det sig att en konspirationsteori bara är något som var sant sex månader innan medierna erkände det, säger Vance.