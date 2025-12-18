© Pressbild/Karl Gabor
"Jag tycker att det är glädjande att tingsrätten dömde för förtal", säger Aron Verständig.

Universitetslektor pekade ut Aron Verständig för folkmord – döms och får sparken

Publicerad 18 december 2025 kl 09.28

Lag & Rätt. En universitetsforskare döms för förtal efter att i sociala medier ha skrivit att Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig är en mördare och medskyldig till Israels folkmord. Enligt domen har mannen dessutom förlorat sina universitetsuppdrag efter att ha uppmärksammats för inläggen av den liberala sajten Doku.

Södertörns tingsrätt dömde under onsdagen en man som varit verksam som universitetslektor och forskare för förtal.

Bakgrunden är två Facebookinlägg våren 2025 riktade mot Israel och den judiska toppföreträdaren Aron Verständig i Sverige.

I inläggen skrev forskaren bland annat: "Den utåt så väne Aron Verständig är en mördare" och "Aron Verständig och Judiska centralrådet är medskyldiga till folkmordet", enligt Doku.

Inläggen publicerades både på mannens öppna Facebookkonto och i Facebookgruppen "Svenskar som stödjer Palestina".

Kommentarerna uppmärksammades i samband med Dokus artikelserie om "antisemitism" vid svenska universitet. Efter granskningen publicerade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en uppföljande text där mannen namngavs. Där framgick också att Aron Verständig polisanmält honom.

I domen står det att mannen till följd av publiciteten kring inläggen har förlorat sina universitetsuppdrag.

Aron Verständig kommenterar domen för Doku:

– Jag tycker att det är glädjande att tingsrätten dömde för förtal. Det visar att det finns en gräns för vad som får sägas om en annan person.

Mannen döms för förtal till 50 dagsböter à 70 kr och ska betala skadestånd till Aron Verständig med 10.000 kronor. Domen kan överklagas senast den 7 januari 2026.

Judiska centralrådet och Aron Verständig har vägrat att kritisera Israels beteende i Gaza, där tiotusentals barn har dödats.

"Svenska judar kan inte hållas kollektivt ansvariga för situationen i Mellanöstern", skrev Verständig tidigare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

