Ajman Shanab.

Vimmerbyterroristen Ajman, 23, skulle göra jihad – döms till fängelse

Publicerad 18 december 2025 kl 15.51

Inrikes. Ajman Shanab, 23, från Vimmerby döms av Attunda tingsrätt till tre år och tre månaders fängelse efter en dom om flera terrorbrott med koppling till IS.

Domen gäller bland annat grovt deltagande i terroristorganisation och finansiering av terrorism. Ajman Shanab fälls också för försök till finansiering av terrorism samt två fall av terrorresor.

Rätten pekar på en kombination av ageranden som prövats i målet, bland annat materialinhämtning, överföringar i kryptovaluta och resor utomlands som enligt domen haft koppling till IS.

– Tingsrätten har ansett att samtliga åtalade gärningar haft en koppling till IS som terroristorganisation och att mannen haft det uppsåt som krävs för ansvar enligt terroristbrottslagen, säger Johan Nordin, rådman och rättens ordförande.

Ajman Shanab greps den 21 februari vid en insats i Västsverige och häktades den 24 februari. Huvudförhandlingen inleddes den 3 december och domen kom på torsdagen.

I förhör har Shanab uppgett att han lärde känna en annan Vimmerbybo, som i februari dömdes för liknande brott, under skoltiden och att de är nära vänner. Han har samtidigt förnekat att han velat göra jihad och sagt att resorna inte haft det syftet.

Enligt domen har finansieringen skett i Vimmerby kommun, bland annat med hjälp av pengar han fått i lön från kommunen som var hans arbetsgivare. Resorna ska ha gått till Etiopien, Somalia och Saudiarabien.

