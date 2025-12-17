Bedömningen: SD är Expos hund

Det var förra veckan som vänsterextrema Expo rapporterade att SD-politikern Barbara Åberg, 69, i Skurup delat inlägg från Swebbtv och kritiserat korruptionsskandalerna kring Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Vänsterextremisterna hävdade samtidigt att Swebbtv är "en central hubb i Sverige för vaccinmotstånd, pro-ryska talepunkter och desinformation".

Efter uthängningen tvingade SD Barbara Åberg att omedelbart lämnat sina uppdrag – enligt samma mönster som en lång rad andra lokala SD-politiker som tidigare blivit uthängda av Expo.

I "Spanarna" i SwebbTV undrar Katerina Janouch varför SD lägger så stor vikt vid vad Expo skriver.

– Varför bryr sig SD om Expo? Varför är de så besatta av att lyssna på Expo? säger hon och fortsätter:

– De är ju som en hund som springer. Så fort Expo visslar så springer de och bara sätter sig med tassarna i givakt.

Katerina Janouch kallar Expo för "en påverkansoperation" och säger att Sverigedemokraterna är "livrädda för Expo av någon konstig anledning".

Boris Benulic konstaterar å sin sida i programmet att partiledningen helt och hållet prioriterar att framstå som tillräckligt "salongsfähigt" för att kunna släppas fram i ett regeringssamarbete.

– Det enda problem som Sverigedemokraternas ledning uppenbarligen är intresserad av att lösa är hur de ska få de andra partierna och medierna att betrakta partiet som tillräckligt salongsfähigt för att få vara med i regeringen, säger Benulic.

Han fortsätter:

– Det är problemet som ska lösas. Allt annat är underordnat. Men när de hela tiden backar, backar och backar så innebär det att de kommer aldrig kunna föra någon… De kan ju inte vända 180 grader om de sitter i regering. De har ju bundit upp sig till Expos politik.